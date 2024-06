Furia y su polémica visión de los misioneros: “Son todos fallutos y encima macumberos” | El Territorio

En la recta final del reality de Telefe, la polémica participante generó repudio en las redes tras sus dichos

martes 04 de junio de 2024 | 18:35hs.

Con apenas un mes hasta la gran final de "Gran Hermano", cuya fecha fue confirmada este lunes, Furia sigue causando polémica con sus dichos y actitudes. Después de romper nuevamente las reglas del juego y acusar a Virginia de aprovecharse de Manzana, Furia disparó contra un participante eliminado por provenir de la provincia de Misiones.



En la gala de este lunes, once participantes eliminados de esta edición regresaron a la casa y pasaron por el confesionario, ya que ellos serán los que formen la placa de nominados esta semana. Entre ellos estaba Axel, el joven misionero de 23 años que abandonó la casa durante las primeras semanas de juego.

La mañana después de la invasión de los ex, Furia discutió lo sucedido con los "bros" y lanzó un hiriente comentario sobre Axel: "Es verdad, Axel es de Misiones. Uy, ese es más falluto". Martín Ku, aliado temporal de Furia en esta última etapa de juego, se sorprendió por su comentario: "¿Por qué, si no lo conociste mucho?".

La explicación de Juliana Scaglione provocó risas en sus aliados, pero un gran descontento en las redes sociales: "Los de Córdoba me caen bien, los de Formosa no. Los de Misiones tampoco. Son todos re fallutos, y encima macumberos. Tené cuidado", lanzó la polémica participante, que este domingo quedó a dos puntos de porcentaje de quedar eliminada.



Los siete participantes todavía en carrera por el gran premio todavía no saben que su destino esta semana está en manos de los jugadores eliminados, aunque ya lo sospechan. Este martes, los demás eliminados ingresarán a la casa a votar, y el miércoles se conocerán los resultados de sus votos.

El reality sigue siendo el gran éxito de la televisión argentina y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de "Gran Hermano 2024" en YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde se generan grandes debates sobre el contenido y discusiones entre los seguidores de cada participante.