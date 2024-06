Por pedido del Ministerio de Seguridad policías van a declarar con cámara apagada en el juicio contra Rojas | El Territorio

La medida incluye a funcionarios de las fuerzas federales, del Servicio Penitenciario y la Policía de Misiones. El capo narco pidió poder interrogar a quienes brinden sus testimonio

Este lunes se llevó a cabo en el TOF de Posadas la segunda audiencia de juicio contra Néstor Fabián Rojas por el homicidio de su socio, el narcomecánico Aldo Canteros, y como organizador y financista de la organización narcocriminal Primer Comando de Frontera (PCF) . Como viene informando este medio, por esta última causa también está sentado en el banquillo Pablo Antonio Campos (54).

El debate comenzó poco antes de las 8.30 con el anuncio por parte de secretaría que el oriundo de Puerto Iguazú había solicitado mediante una carta desde la cárcel de Marcos Paz la posibilidad de interrogar a los testigos que comparezcan al juicio, que preliminarmente son cerca de 60, aunque posiblemente muchos de ellos se incorporen por lectura y no requiera su presencia.

Al respecto, si bien el presidente del Tribunal, Victor Alonso -que se completa con Enrique Jorge Bosch y Fermín Amado Ceroleni, todos actuando de forma remota- expresó que se analizará el pedido oportunamente, fuentes del proceso expresaron que el código de procedimiento del debate no contempla esta posibilidad y adelantaron que todas las consultas que le surjan deberán ser trasladas a su defensor, Marco Aurelio Racagni, para que las formule.

La Fiscal Vivian Andrea Barbosa estuvo presente en la segunda jornada del juicio

Pedido del Ministerio de Seguridad

En este contexto, según pudo saber El Territorio, por un pedido expreso del Ministerio de Seguridad de la Nación, los efectivos de las fuerzas de seguridad convocados a brindar su testimonio lo harán de forma remota y con la cámara apagada para que no se pueda ver su apariencia actual. Se aclaró que no son testigos de identidad reservada debido a que las defensas podrán saber su identidad y rol en la investigación.

La medida, que alcanza a los numerarios de las fuerzas federales, Servicio Penitenciario Federal y la Policía de Misiones, se sustenta en la peligrosidad de Rojas, sus formas y recursos. Puntualmente se argumentó que en el pasado el capo narco ya mandó a matar a un efectivo de Prefectura Naval Argentina y también organizó el homicidio del juez Fernando Verón.

La orden del asesinato al efectivo ocurrió el 29 de septiembre del 2020, cuando la Prefectura Naval Argentina incautó 707,681 kilogramos de marihuana en la costa del Paraná. Por hecho fue detenido un integrante de la banda, lo que molestó mucho al ahora imputado, tal y como quedó reflejado en las escuchas telefónicas que fueron reveladas por este medio en su edición del 26 de mayo.

En la llamada desde Ezeiza ordenó "que vayan y solucionen", en una clara directiva de homicidio. "Soy yo el que maneja las cosas, es mi plata, no es del flaco ni nada. Vos a mí me tenías que haber avisado que el tipo fue a sondear por ahí, no me importa un choto la mercadería, lo que me importa es que hay un vago en cana y que si habla va a decir 'fulano de tal' y voy a tener otro pijazo en el culo", lanzó.

"Andá a solucionarme ese problema, yo te mandé todas las cosas, andá y hagan lo que tengan que hacer. Yo eso voy a pagar aparte, pero háganme si es necesario hoy. Si ustedes no hacen yo voy a hacer bajar mañana o pasado con los rapais", ordenó. Los rapais son sicarios brasileños, brazo armado de la organización a quien también les asignó el frustrado crimen de Verón.

"Andá, soltale al mitaí que baja y que reviente a plomo. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Porque así no vamos a poder laburar más. 2.000 dólares le voy a dar al mitaí ese" insistió enajenado mientras su interlocutor quería desligarse de la responsabilidad de la mercadería pedida. Luego, por un mensaje le dijo que si no cumplía lo ordenado y entraban en acción los brasileños, "va a sobrar para vos también".

Rechazo de presencialidad

El debate se lleva a cabo en medio de fuertes medidas de seguridad



Otra de las definiciones de la jornada fue el rechazo por parte del tribunal al pedido de los defensores Racagni y Mariano Romero, defensor público oficial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero que vela por los intereses de Ocampos, de que sus defendidos asistan al juicio de forma presencial.

El doctor Alonso expresó que el pedido se había hecho de forma extemporánea y que además ya había sido analizado y decidido su comparecencia de forma virtual antes del inicio del debate. Como informó este medio, en la primera audiencia Procunar señaló que Rojas fue calificado por el Servicio Penitenciario Federal como un interno de alto riesgo y con inclinación a la fuga, lo que obliga a reducir al mínimo su traslado.

Luego de ellos se leyeron las conclusiones de las pruebas periciales incorporadas al expediente, como el análisis del arma con la cual mataron a Canteros que fue incautada en la casa de un familiar de Rojas, y el proceso entró en un cuarto intermedio hasta el día 13 de junio, cuando finalmente se iniciaran audiencias testimoniales.