El mejor tributo a Charly García llega al Montoya con Piano Bar | El Territorio

La banda homenajea la vida y obra del maestro del rock nacional con un concierto que recorre sus temas icónicos.

martes 28 de mayo de 2024 | 15:53hs.

Tiago Galíndez lidera Piano Bar, la celebrada banda tributo a Charly.

Piano Bar, la reconocida banda tributo a Charly García, llega a Posadas por primera vez con un show que promete presentar las más icónicas canciones del hombre del bigote.

La agrupación Piano Bar liderada por el músico rosarino Tiago Galíndez se presentará el sábado 8 de junio en el auditorio Montoya para celebrar la vida y música del máximo exponente del rock nacional.

La banda con su espectáculo homenaje a Charly es sensación en todo el país y ostenta ya una trayectoria consolidada de muchísimo rodaje en vivo con conciertos con entradas agotadas en el Gran Rex de Buenos Aires y otros importantes escenarios de diferentes ciudades.

Lejos de la imitación pero sí con un gran respeto por las composiciones originales, Piano Bar propone sus versiones en un recital de enérgico despliegue escénico, cargado de euforia y emoción.

Los 40 de Clics Modernos

En noviembre de 2023, Piano Bar cerró el año con la gran celebración del 40º aniversario del disco de García Clics Modernos, en un maravilloso show junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina en el centro cultural CCK de la ciudad de Buenos Aires.

Debido al gran éxito del espectáculo, una nueva función tuvo lugar el pasado 3 de mayo nuevamente en el emblemático CCK. En tanto, el show en Posadas en el marco de la gira "Una vida de Charly García en canciones" promete también un repaso por grandes canciones de toda la trayectoria del cultor del concepto musical y filosófico de Say no more, desde Sui Generis, pasando por Serú Girán, hasta sus últimos trabajos solista.

Antes de la presentación en la tierra colorada la banda tocará en Corrientes y en Chaco.

"Piano Bar nos identifica como una banda que puede ser sutil y furiosa al mismo tiempo, densa pero aérea, delicada y brutal", contaron los músicos. Piano Bar está compuesto por: Tiago Galíndez (voz, guitarra y piano), Pato Masini (teclados), Sergio Álvarez (guitarra y coros), Coco Utrera (bajo), Cristian Papalardo (batería) y Sofia Gaggioli (coros).

Para agendar

Piano Bar, reconocida banda tributo al maestro Charly García, dará un concierto el sábado 8 de junio a las 21.30 en el auditorio Montoya (Ayacucho 1962 de Posadas). Entradas en venta en boletería de la sala y online en la plataforma ticketway.com.ar