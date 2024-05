Tras 11 días de acampe, los policías piden reabrir el diálogo y la Justicia analiza como recuperar los móviles | El Territorio

Esta tarde se realizó una nueva asamblea en el acampe policial, y los voceros informaron que pese a los intentos de retomar el diálogo, no tienen respuestas a sus pedidos. El frío se hace sentir y algunos de lso manifestantes pidieron “ir hasta las últimas consecuencias”. En horas de la tarde, creció la tensión en el acampe policial frente al Comando Radioeléctrico de Posadas. Los uniformados reclaman una mejora salarial que lleve el salario de un agente a $700.000.

Oficialmente, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, voceros de la manifestación, informaron a sus compañeros que la negociación está estancada ya que no recibieron ninguna comunicación por parte de las autoridades provinciales. No obstante ello, durante la jornada de este lunes comenzaron a circular versiones de que, extraoficialmente, habría llegado una propuesta para buscar acordar un salario inicial de $620.000, que era analizada.

Amarilla reconoció que “estamos todos impacientes. Pensamos que nos iban a llamar al mediodía, pero no fue así. Ellos piensan que se fueron muchos, pero no, seguimos acá, pese al frío, algunos se enfermaron, no sabemos porque hacen sufrir a la familia policial y al servicio penitenciario”.

“Estamos tratando de hacer conexión con ellos. Se llamaron al silencio todo el fin de semana, hoy también hicieron silencio. Voy a insistir con los funcionarios para que nos atiendan. Vamos a hablar con la jefatura de policía para que ellos también insistan. No sabemos porque no nos atienden. Cada uno de nosotros que intentó reabrir el dialogo no fue atendido”, agregó.

“Pensamos el aumento iba a hacer del 30 por ciento de lo que nos dieron la última vez y nos dieron el 21 por ciento. Nos habían prometido un 30 pero hicieron lo que quisieron. Ahí queda claro que no nos escuchan. Todos estos años que buscamos recomponer el salario nunca nos escucharon y nunca logramos un salario digno”, afirmó.

Algunos efectivos se mostraron impacientes y piden movilizarse para buscar reabrir el dialogo. “Si ustedes deciden vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, cerró Amarilla. Por su parte, Germán Palavecino pidió “mesura y sigamos unidos, el único camino es el dialogo y vamos a seguir insistiendo. Les pido que no nos desbordemos y vamos a seguir insistiendo con el ejecutivo policial y esa respuesta va a llegar”.