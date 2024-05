Rescataron a joven que viajó a trabajar a Capanema y fue retenida | El Territorio

La joven fue resguardada y contenida por policías de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera de la Unidad Regional V de Iguazú, en su sede de Comandante Andresito

sábado 25 de mayo de 2024 | 14:15hs.

La joven fue hallada el jueves en Brasil y ayer regresó a la provincia.

Luego del trabajo en conjunto entre la Policía de Misiones y sus pares brasileños, ayer se trasladó a una mujer de 25 años que, el sábado pasado, había viajado a Capanema, Brasil, con propósitos laborales y fue retenida contra su voluntad. La joven fue resguardada y contenida por policías de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera de la Unidad Regional V de Iguazú, en su sede de Comandante Andresito.

Las investigaciones comenzaron el jueves al mediodía, cuando la madre de la víctima se presentó en dicha sede para informar que su hija había viajado para trabajar en el país vecino, pero que luego logró comunicarse telefónicamente explicando que había sido capturada, siendo víctima de trata.

De inmediato, los agentes de la Brigada de inteligencia se pusieron en contacto con la Policía Militar de Paraná, Brasil, proporcionando la información y la ubicación donde se encontraba la mujer. Con los datos proporcionados, la Policía brasileña localizó y rescató a la joven el jueves y constató que no presentaba lesiones y estaba en buen estado general de salud. Finalmente, luego de los trámites inherentes, la joven fue asistida por los agentes y posteriormente reintegrada a su grupo familiar.

Otros casos

En enero la Policía de Misiones logró hallar a una joven de 22 años, oriunda de Posadas que llevaba desaparecida tres semanas, luego de ir a trabajar al Brasil. El procedimiento fue hecho tras la denuncia de la madre de la joven.

La progenitora había manifestado que su hija se encontraría en la localidad brasileña de Sau Paulo Das Missiones -a 50 kilómetros de Porto Xavier- y que en su última comunicación dijo que estaba secuestrada. Ante esto, efectivos de la División de Trata y de Búsqueda de Personas, con colaboración de sus pares de Brasil, realizaron tareas investigativas que indicaron que la chica se encontraba en un bar nocturno de la zona. Finalmente el 5 de enero, lograron encontrarla y la trasladaron a su domicilio, donde se reencontró con su madre.

En marzo la fuerza provincial informó el rescate y resguardo de una misionera de 28 años que presuntamente fue víctima de trata en un cabaret de Brasil. El procedimiento de rescate por parte de los efectivos se concretó en el cruce fronterizo Andresito-Capanema.

Según los voceros policiales, la investigación de la presunta víctima -oriunda de Santa Ana- comenzó a raíz de la denuncia efectuada por la progenitora, quien mencionó que su hija se encontraba privada de su libertad en un bar nocturno del vecino país.

Ante esto, personal de la división se abocó a una investigación sin perder contacto con la denunciante y los familiares de la joven. Finalmente, el 26 de marzo se logró rescatar a la mujer que habría sufrido maltratos y abuso sexual.

Contexto económico

Una integrante de esa división policial - cuya identidad se mantiene en reserva por la labor que llevan a cabo - expresó que la falsa promesa laboral es el principal argumento para engañar a víctimas. Apuntó que “esto aumentó en el último tiempo por la situación económica por la que estamos pasando en el país. Muchísima gente optó por trabajar en los países limítrofes u otras provincias y esto fue el aprovechamiento de ciertas personas”.

Sin embargo, tanto en los delitos laborales como en el delito sexual, hay víctimas que expresan que no necesitan ayuda y que están en el lugar por voluntad. “Hay víctimas de delito sexual que te dicen ‘yo estoy acá porque quiero, ustedes me vienen a sacar mi trabajo’. Pero ahí es cuando hacemos la intervención psicológica y les explicamos cuál es la situación por la que ellos están ahí”, explicó.

En ese contexto, se explayó: “Una víctima puede estar trabajando en un prostíbulo o en un bar, pero esa persona no está cobrando lo que le corresponde, por un trabajo digno que no está brindando. El patrón o el captador está lucrando con esa persona”. Justamente, la labor de la psicóloga es muy importante para poder asistir a las víctimas, ya que en muchas oportunidades pueden tener miedo y no hablar, decir muy poco o no recordar cosas.

Luego del primer contacto con las víctimas, la división debe realizar un informe, en donde deben confirmar “si se encuentra en condiciones de declarar en Cámara Gesell”.