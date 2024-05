El ministro Francos fijó postura: "La provincia tiene que buscarle una solución" | El Territorio

El ministro del Interior Guillermo Francos, dijo que el gobernador Hugo Passalacqua "sabe que cuenta con nuestro apoyo", pero aclaró que el Gobierno "no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías".

viernes 24 de mayo de 2024 | 13:39hs.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que las protestas impulsadas por trabajadores de la Policía, la salud y la educación en esta provincia configura un "tema de la provincia" que debe resolver la administración provincial. "El gobernador sabe que cuenta con nuestro apoyo", sostuvo.

"Conversé con el gobernador, por supuesto, en estos días dos o tres veces. Nos pusimos a disposición. Es un tema al que claramente tiene que buscarle una solución la provincia", afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia sobre el diálogo abierto con el mandatario de Misiones.

En la misma línea, aclaró: "El Gobierno no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías, sus formas". Dijo además que "en función de que hay un reclamo policial y que un sector de la Policía paró, la ministra (Patricia) Bullrich inmediatamente se puso a disposición con las fuerzas federales para garantizar la seguridad en algún lugar donde no esté la Policía presente, pero no ha hecho falta", reveló el funcionario, bajando el tono a la cuestión.

En el mismo sentido, un rato antes y en su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni consideró que el Gobierno nacional "no puede interferir en las negociaciones de Misiones. Entendemos que el conflicto se va a resolver y que la provincia va a estar a la altura de las circunstancias".

Sigue la tensión

En medio del reclamo salarial con acampe sobre la avenida Uruguay de Posadas, un grupo de docentes se dirigió anoche hasta la casa del gobernador Passalacqua, y se enfrentaron a los policías que buscaron impedir que vandalizaran el edificio. Infantería se hizo presente para custodiar el inmueble y logró controlar la situación después de momentos de tensión.

Un rato antes de ese episodio, los docentes autoconvocados intentaron ingresar a la Legislatura (que estaba vallada desde el mediodía) y allí también la autoridad policial empleó gases lacrimógemos para dispersar a los manifestantes, varios de los cuales debieron recibir atención médica acusando distintas dolencias.

Los casos de violencia se originaron después del rechazo de la Policía local a la oferta de un 30% de aumento, ya que exigen que sea del 100%. Tras una decisión unánime, decidieron que van a seguir acampando. El conflicto transita hoy su octavo día. "Nuestros gobernantes tienen la capacidad y las condiciones para incrementar ese porcentaje", dijo uno de los efectivos retirados a la prensa, y siguió: "Hay falta de sensibilidad por parte de nuestro superior".

En las últimas horas también habló el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quien advirtió que desplazarán a los policías que participen de las protestas. "La sublevación es inadmisible y está fuera de la ley. No pueden utilizar bienes del Estado para protestar", afirmó en declaraciones radiales.