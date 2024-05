Educación ratifica el diálogo con los gremios docentes y rechaza actos de violencia | El Territorio

El ministro de Educación, Ramiro Aranda, insistió aseguró que la mesa paritaria no se cerró y destacó que ya están cargados los sueldos con los aumentos correspondientes a mayo

viernes 24 de mayo de 2024 | 12:06hs.

Tras los incidentes sucedidos frente a la Legislatura en la noche del jueves, el ministro de Educación, Ramiro Aranda, aseguró que la mesa paritaria sigue abierta al diálogo con los gremios docentes y rechazó los actos de violencia. “Estamos dando todo para que el conflicto se solucione.“Me pareció tristísimo, terrible (lo sucedido el jueves). Nosotros hoy en día estamos en democracia, y la democracia se la defiende, se la milita, y se reclama en democracia por las vías democráticas. Jamás es la vía de la violencia. Es el segundo jueves que tenemos hechos de violencia frente a la legislatura, que se promueven a su vez en redes sociales, y en vídeo, y en mensajes que circulan”, señaló Aranda en una entrevista con El Territorio.

“Cuando gana el partido que a mí me gusta, uno siempre espera que la oposición sea constructiva, y cuando toca que gane el partido de la contra o del que a mí no me gustaba, uno tiene que acompañar, porque en democracia hay que dar gobernabilidad y hay que hacer el reclamo por las vías que se tienen que hacer. Nuestra mesa paritaria no se cerró, es una mesa de diálogo abierta, que todos los meses nos sentamos y estamos viendo”, aclaró.

“No podemos ni fomentar ni estar de acuerdo con discursos de violencia que van en contra de las instituciones democráticas, en contra del propio diálogo. Así que hoy en día los docentes ya pueden ver sus recibos y ver cómo impactó el aumento en sus cargos”, sostuvo.