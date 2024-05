Tensa sesión especial donde ediles no declararon la emergencia educativa en San Pedro | El Territorio

Los concejales argumentaron que por cuestiones legales que deben ser revisadas por un abogado, no podían aprobar la Emergencia Educativa

jueves 23 de mayo de 2024 | 23:46hs.

Docentes de San Pedro, luego de haber marchado cerca de las 18 horas, desde el corte de ruta hasta las instalaciones del Concejo Deliberante, vivieron un momento con ánimos exaltados y rigidez, ante la negativa de los ediles para aprobar la Emergencia Educativa y la confusa aprobación del proyecto de ordenanza sobre la declaración municipal de interés a la recomposición salarial docente. Mañana tratarían la emergencia educativa.

Cansados, indignados y con los ánimos por el piso los docentes autoconvocados y de ATE, se mostraron sorprendidos por la falta de empatía de los concejales de San Pedro ante el pedido que fue presentada el pasado 14 de mayor, por el profesor y concejal Ángel Dornelles. Luego que lo trataron en comisión, de manera confusa argumentaron que por cuestiones legales que deben ser revisadas por un abogado, no podían aprobar la Emergencia Educativa, de acuerdo a un segundo pedido enviado al concejo.

Luego de una exposición de casi 15 minutos, por parte del concejal Ángel Dornelles, aprobaron una declaración de interés municipal, en la que nuestran solidaridad con la lucha docente. La negativa por declarar la emergencia ofuscó a los docentes que coparon la sala, muchos mojados y con frío, tras una jornada de protesta bajo lluvia. Luego de que se concluyó la sesion especial, tuvieron la oportunidad de explicar y poner en conocimiento de los ediles los motivos reales por los cuales piden la Emergencia Educativa en todo el municipio.

En esa parte, varios de los presentes hicieron uso de la palabra, siendo la más conmovedora la de un docente que no logró contener el llanto al contar la dura realidad con la que se enfrenta todos los días para llegar a un aula satélite que funciona en la aldea Mbyá Guaraní Yaboty Miri, a 50 kilómetros de zona urbana del municipio.

"Pido por favor ayuda, no pido por mi, pido por esos niños que son humanos y necesitan. No tenemos agua, no tenemos sanitarios, tengo que llevar en mi espalda en moto agua y todo lo que necesitamos, perdimos la donación de un pozo perforado porque los caminos intransitables no permitieron que ingrese el camión para realizar la perforación" fueron algunas de las palabras del docente quien hace seis años lucha por mejoras para la escuela, que fue construida por una fundación.

En otra de las partes detalló sobre su rutina y otras tantas carencias en el establecimiento educativo, que se reiteran un cientos de escuelas, principalmente las mas alejadas de la zona centrica ."Doce horas de mi día estoy en mi trabajo, dos horas me lleva volver, bajo lluvia, paso por charcos hasta la rodilla, nunca arreglan el camino, y asi tantas necesidades con las que debemos convivir. Díganme si esto no es emergencia" enfatizó.

Ante lo expuesto por los docentes que preguntaron si la decisión tiene que ver con "aprietes políticos" y que "por más que fundamenten con cuestiones legales, ninguna puede responder a la terrible realidad de las escuelas" tal como expresaron, los concejales consideraron realizar una nueva sesión especial para el día de mañana viernes donde finalmente pueden aprobar el pedido por Emergencia Educativa.

Otra de las intervenciones fue la del concejal Mauricio Iszckuk, quien consideró que "Es el intendente Miguel Dos Santos quien debe dar la cara y presentar ante quienes corresponda, los pedidos por mejoras salariales de todos los empleados del estado".

Consultado sobre lo aprobado, el presidente del Concejo Deliberante, ingeniero Claudio Yarmuzco, en diálogo con El Territorio, explicó que "Hoy se aprobó una declaración de interés, de que la lucha de este grupo de docentes está dentro de los marcos previstos y que nosotros consideramos que es real, es una declaración de interés pero no una emergencia educativa, nos comprometimos a trabajar mañana para ver si sale o no".

En cuanto a la medida por mejoras salarial, en San Pedro habrá corte de ruta desde las 8, sobre la arteria nacional 14, a la altura del acceso a la terminal de Ómnibus. En Pozo Azul, los docentes cortarán desde primeras horas, la intersección de las rutas provinciales 17 y 20, con la realización del acto por el 25 de mayo, en el lugar de la manifestación.