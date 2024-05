Una invitación a reflexionar sobre el Universo | El Territorio

Durante el viernes y el sábado se proyectarán dos documentales así como también una observación astronómica. La actividad comenzará a las 18.30 y en esta oportunidad está dirigida al público adulto

jueves 23 de mayo de 2024 | 15:55hs.

Imagen referencial. //Foto: gentileza.

El Observatorio Astronómico de las Misiones abre nuevamente sus puertas este fin de semana con una entretenida propuesta destinada, esta vez, al público adulto.

Para los fanáticos del cine y la ciencia, mañana viernes y el sábado habrá dos proyecciones cinematográficas. Por un lado, se verá el documental "Timelapse of the Entire Universe" (2018) del realizador John D. Boswell; apuesta que invita al público a sumergirse en un épico viaje por el espacio y el tiempo, explorando la historia del cosmos. Seguidamente, se podrá ver "Timelapse of the Future" (2019), del mismo investigador y realizador audiovisual, documental que propone predecir el rumbo que tomará el universo, basándose en teorías y suposiciones de la ciencia moderna.

Ambas proyecciones cuentan con subtitulado en español y no son aptas para niños.

Luego de la visualización, cerca de las 19.30, se abrirá la cúpula del observatorio para que los asistentes puedan disfrutar de una observación astronómica. En este marco, es importante resaltar que, si bien no es obligatorio ver los documentales para acceder a la observación, quienes asistan a la proyección desde las 18 tendrán prioridad para ingresar a la cúpula.

La entrada es gratuita y la actividad está planeada para un público adulto.