Fármacos sufren incrementos de hasta el 8 por ciento en las primeras semanas de mayo | El Territorio

Si bien algunos laboratorios mantienen sus precios congelados por el término de 30 días tras un acuerdo con Nación, otros llevan un acumulado de hasta el 65 por ciento.

viernes 17 de mayo de 2024 | 12:00hs.

El incremento en el precio de los medicamentos impacta en los bolsillos de los trabajadores que acarrean una fuerte caída de su poder adquisitivo. Si bien algunos laboratorios habían llegado a un acuerdo de congelar sus precios por el término de 30 días, otros ya actualizaron los valores en sus listas.

El vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de Misiones, Alberto Ruiz, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Un sector de la industria había acordado con no mover los precios durante 30 días pero no abarca la totalidad de los laboratorios, es una cámara importante que agrupa a los laboratorios extranjeros, sin embargo, durante estos días hubieron cambios en el resto que si aplicaron nuevos precios”.

“Nuestros proveedores de sistemas relacionados con precios nos hacen llegar las listas y los aplica directamente para el momento de la gestión de la dispensa de la receta, así que es una verdad a medias que están congelados los productos”, indicó.

Además destacó que el aumento estuvo en el orden de entre el 4 al 8% pero que no es algo lineal, “algunos productos aumentan y otros no. Esto se dio en lo que va del mes de mayo y el acumulado de este año es no menos del 65 por ciento”.

Ruiz en ese sentido destacó que si bien no tiene precisiones de qué fármacos han sufrido más incrementos se sabe que, “abarca productos del vademecum del PAMI y otros tipos de medicamentos de todas las obras sociales”.

Por otra parte, el vicepresidente remarcó que además se viene registrando una caída en la compra de remedios en la Argentina, “hubo una notoria disminución durante los primeros tres meses del año en cuanto a la cantidad de unidades y ahora estamos en un tiempo en el que las patologías relacionadas con los cambios de temperatura comienza a impactar pero aún no estamos notando que haya incrementos pero estamos en un comienzo de esta etapa”.