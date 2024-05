“Mis hijas no se merecen que no se haga justicia” | El Territorio

Rocío Galeano, pareja de Sergio “Manteca” Martínez, volvió a cargar contra el conductor del Renault Fluence implicado en la tragedia y pidió una condena justa para el detenido

sábado 11 de mayo de 2024 | 6:05hs.

Rocío comentó que el último martes, al salir de la indagatoria, Alcoba Sciortino se burló de ella. Fotos: Natalia Guerrero

Al cumplirse diez días de la muerte del futbolista Sergio “Manteca” Martínez (44), quien el pasado 1 de mayo fue atropellado y abandonado frente al acceso al Parque de la Ciudad de Posadas presuntamente por Martín Alcoba Sciortino (44), un automovilista que se sospecha manejaba a gran velocidad sobre la ruta nacional 12, su familia no descansa en su firme misión por reclamar castigo justo para el responsable de esta tragedia.

En ese contexto, visiblemente afectada por lo que le toca atravesar pero al mismo tiempo consciente de que visibilizar el pedido de justicia en los medios es clave para el esclarecimiento del hecho, Rocío Galeano decidió romper el silencio y referirse al profundo dolor que padece desde el día que falleció su esposo.

Junto a su sobrino Damián Martínez, otro de los familiares directos de Manteca que la acompaña firmemente en esta cruzada, la joven madre de tres pequeñas se refirió a cómo transita por estos días la investigación del caso.

Entre otras cuestiones importantes, aguarda la notificación formal de la Justicia para que su abogado particular intervenga en el expediente bajo la figura de querellante particular.

La familia Martínez se manifestó por segunda vez el jueves frente a la Legislatura.

En diálogo con El Territorio, la mujer comentó que toda la situación la tiene “colapsada, bloqueada y destrozada”.

En ese sentido aseguró: “Tengo momentos en donde no me acuerdo lo que digo, escucho que me hablan y no escucho lo que me dicen. No es algo fácil esto para mí. Y con respecto al accidente no quiero saber nada, no puedo hablar sobre esto tampoco. Sé que es algo importante pero a mí en lo personal me cuesta muchísimo”.

“Siento que estoy en una pesadilla, que me voy a levantar y va a ser todo mentira, que nada es cierto de lo que está pasando. Pero quiero dejar bien en claro que esto no fue un accidente, porque el tipo estaba alcoholizado, drogado y no tendría que haber manejado así”, afirmó la entrevistada quien en todo momento se la notó visiblemente afectada cada vez que le tocaba recordar algún detalle de lo ocurrido.

A su vez, remarcó: “Este tipo tiene infinidad de causas, nos dijeron que le pueden dar entre 3 a 6 años de cárcel. A mí esa pena no me devuelve a Sergio, no puedo ni pensar en que se salga con la suya y no me entra en la cabeza. Queremos que tenga el castigo que corresponde”.

El recuerdo de Manteca

En otro tramo de la charla, Rocío se refirió al recuerdo que dejó su pareja en sus conocidos. “Él era un buen tipo, no hay otra palabra que lo defina mejor. Aparte de ser un buen tipo, lo que yo quiero remarcar es que era un buen padre y todos lo conocían por eso. Todos sabían cómo era él con sus hijas, se desvivía por ellas para que no les falte nada. Ellas eran todo para él, su familia lo era todo para él”, describió.

“Él era un tipo que resolvía todo, a mí me dejó sola pero siento a la vez que me está sosteniendo porque yo no podría con todo esto. Me cuesta salir de mi casa, me cuesta que la gente se me acerque, no podría estar acá pero yo por él tengo que estar acá. Mis hijas se merecen también que esto no quede así, no es justo”, agregó.

La joven también se refirió a las muestras de apoyo y acompañamiento que tuvo de muchísimas personas que se acercaron en medio del dolor de la familia Martínez. Al respecto indicó: “Es increíble y sinceramente no me deja de sorprender la magnitud de la gente que nos está apoyando. Si bien no contesto todos los mensajes, sí leo todo porque me colapsaron el teléfono, las redes. El acompañamiento de gente que lo conocía y los que no también es muy importante”.

Por otro lado, al ser consultada por la concentración pacífica que realizó la familia Martínez el último martes frente al Juzgado de Instrucción Seis, casi en simultáneo con la audiencia indagatoria al implicado, contó que el detenido no mostró una mueca de remordimiento por lo sucedido.

“Nosotros nunca hicimos disturbios y tampoco fue para eso la convocatoria y lo sacaron después de las doce del juzgado. Cuando nos dimos cuenta de que era él se dio vuelta y se nos rió en la cara y ahí se lo llevaron”, aseguró la entrevistada.

Cabe recordar que tanto Rocío como el resto de su familia, junto a amigos y allegados a Manteca, volvieron a realizar una manifestación pacífica el jueves por la tarde frente al edificio de la Cámara de Representantes. Allí, exhibieron carteles e imágenes con el rostro de Martínez y remarcaron nuevamente el pedido de justicia a las autoridades a cargo de la pesquisa.



Imputación

Martín Alcoba Sciortino está imputado por homicidio culposo agravado “por conducción antirreglamentaria, doblemente calificado por fuga del lugar y no haber socorrido a la víctima”. Esta calificación le fue notificada formalmente este último martes en audiencia indagatoria ante el juez Ricardo Balor, a cargo de la pesquisa.

En esa oportunidad, luego de escuchar las acusaciones en su contra, optó por guardar silencio y regresó a la dependencia policial donde permanece alojado desde el pasado sábado.

Por este mismo caso, mientras aún continuaba prófugo, el conductor del Renault Fluence presentó mediante su abogado patrocinante un pedido de exención de prisión que oportunamente fue rechazado por el magistrado interviniente.

Por otro lado, en torno a lo que se sabe sobre el trágico siniestro, se reconstruyó que el pasado miércoles 1 de mayo, Martínez salió de su casa cerca de las 4 de la madrugada para trabajar como motouber.

Luego de realizar un viaje con un familiar, tuvo otro cliente que le pidió dejarlo en Itaembé Guazú. Y tras dejar a esta persona en su casa, mientras regresaba a su domicilio, el futbolista fue impactado desde atrás por el Renault Fluence de Alcoba Sciortino frente al Parque de la Ciudad.

El fuerte impacto hizo que el cuerpo terminara a unos 50 metros, y su vehículo, a unos 100, dijeron voceros del caso.