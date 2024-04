Enzo Fernández decidió operarse antes de la Copa América | El Territorio

El volante arrastra una hernia inguinal desde 2023 y, luego de meditarlo y dialogar con el cuerpo técnico de Scaloni, optó por ser intervenido quirúrgicamente para llegar sin molestias a la cita en Estados Unidos.

jueves 25 de abril de 2024 | 13:30hs.

Después de meditarlo un largo tiempo, de charlarlo con la almohada, sus seres queridos y el cuerpo técnico de la Selección Argentina, Enzo Fernández tomó una decisión clave antes de la Copa América: será operado de la hernia inguinal que arrastra desde hace ya más de un año y que no le permite jugar plenamente en Chelsea.

Sabe el volante que Lionel Scaloni solamente llevará a Estados Unidos a futbolistas que estén al 100% físicamente y es por eso que, luego de analizarlo durante un largo tiempo, optó por entrar al quirófano en estos días y así poder tratar el problema muscular que lo obligó a infiltrarse en todos los partidos de la temporada.

La decisión ya se la comunicó al cuerpo técnico albiceleste y también al de Mauricio Pochettino en los Blues. Este jueves pasará a primera hora por el predio en Londres y terminará de definir con los médicos del plantel la fecha de su intervención quirúrgica.

Enzo, quien ayer fue titular en la paliza 5-0 sufrida ante Arsenal (su rendimiento fue determinante porque no pudo competir al 100%), quiere operarse lo más pronto posible, debido a que los especialistas le informaron que tendrá alrededor de tres y cuatro semanas de recuperación. Y, dato no menor, la Copa América está a la vuelta de la esquina.

Una vez curada la hernia inguinal, el ex campeón del mundo tendrá casi un mes para ponerse a tono física y futbolísticamente para volver a tener rodaje en Chelsea y llegar de la mejor manera a la Selección con vistas al máximo torneo continental, que iniciará el 20 de junio, justamente con Argentina-Canadá por el encuentro inaugural. Desde su entorno sostienen que está mentalizado en realizar jornadas de triple turno de trabajo.

Vale remarcar que la cirugía se debería haber dado a finales del año pasado, pero los tiempos se dilataron, la situación deportiva apremiante que vivía el club británico no ayudaba y, finalmente, no pasó por el quirófano.