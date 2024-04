Primer graduado de la Unau: "Crecí en una zona rural y fue un sueño poder acceder a la universidad pública" | El Territorio

César Católico (46) vive en San Vicente y en el 2021 cumplió el sueño de culminar una carrera, gracias a que por primera vez se abrió una universidad pública y gratuita en su zona. Se formó como Técnico en Desarrollo Agropecuario y fue el primer egresado de la Universidad Nacional del Alto Uruguay.

miércoles 24 de abril de 2024 | 15:30hs.

Día inolvidable para César cuando terminó la Tecnicatura en Desarrollo Agropecuario. //Fotos: Gentileza.

Acceder a la universidad pública no es solamente tener la posibilidad de formarse sino también representa un cambio de vida para muchos jóvenes misioneros que viven en zonas rurales y su condición económica no le permite costear una carrera privada. Tal es el caso de César Católico De Olivera (46) que tras años de intento, logró formarse gracias a que hace unos años se instaló en San Vicente la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau). Esta propuesta no solamente vino a garantizar la educación pública y de calidad sino también, acercó la posibilidad a cientos de jóvenes que por motivos de distancia o económicos no podían trasladarse a los centros urbanos para cursar una carrera.

En diálogo con El Territorio, César explicó cómo es la vida en la chacra y las barreras que tuvo que enfrentar para educarse. "Siempre estuve muy relacionado con el ámbito rural, mi familia viene de ahí e incluso tengo mi chacra que en los últimos años me dediqué a plantar tabaco y a desarrollar las actividades de la agricultura familiar. Crié pequeños animales y cultivé las tierras para producir para el consumo propio".

En esta línea, mencionó que mientras realizaba distintas actividades, el sueño de acceder a una formación superior permanecía intacto. En varias oportunidades intentó estudiar pero la distancia y los costos opacaban aquel anhelo, hasta que hace unos años la Unau se instaló en San Vicente y con ella, la esperanza de estudiar en una institución gratuita y de calidad, volvió a la vida de César.

Para llegar al título el trayecto no fue fácil, pandemia por Covid-19 de por medio y una familia a la que mantener, requirieron un mayor esfuerzo en la etapa del estudiante pero aferrado a la meta, César nunca bajó los brazos.

"En el año 2019 la situación en la chacra no era la mejor, necesitaba una salida en ese momento y justo se dio la oportunidad de una oferta laboral en el pueblo. Abandoné la chacra y me vine a la ciudad de San Vicente y eso me permitió arrancar también la Tecnicatura en Desarrollo Agropecuario, que es una de las cosas que me apasionan porque está relacionado con mi historia familiar y con lo que es el interior de la provincia. Uno cuando se cría en ese ámbito es difícil salir adelante y ahí empecé a estudiar con mucha dificultad", comentó el primer egresado de la Unau.

Tras 20 años volcado a la vida agropecuaria, el sanvicentino tuvo que actualizar sus estudios, aprender a usar las plataformas digitales y sobre todo, aprender a relacionarse con chicos que en su mayoría estaban saliendo de la adolescencia y tenían sus propios códigos comunicacionales. "En la chacra uno no se dedica a agarrar un libro y mucho menos una computadora. Todo lo que tenga que ver con los sistemas digitales que se usan en el aula me costó muchísimo y por supuesto tenía que trabajar y estudiar y eso era un una carga doble para adaptarme", detalló.

El profesional agropecuario se recibió en diciembre de 2021 en un momento emotivo junto a sus seres queridos, en donde todas las barreras quedaron atrás y esa meta cumplida indicó que valió la pena tanto esfuerzo. En el trayecto del cursado, el acompañamiento familiar y de los amigos, fueron el sostén para no decaer. El primer año fue presencial, pero debido al aislamiento el cursado continuó virtual en el 2020 y eso lo obligó a adaptarse a la tecnología. A su vez, fue muy difícil trasladarse por dos kilómetros todos los días en busca de internet ya que en su casa no había conexión.

"Una de las anécdotas que me acuerdo es que un día tuve que salir para conectarme y en el camino me paró la policía, me quitó la moto porque estaba prohibido salir de la casa y estuve preso 24 horas. Una situación realmente terrible, una impotencia inexplicable, era mi única movilidad y sí o sí necesitaba de la conexión a internet. Tratamos de hacer todos los trámites necesarios y tardaron cinco meses en darme la moto porque nadie te atendía, nadie te respondía", recordó el técnico en Desarrollo Agropecuario.

Su historia

Los padres de César no tuvieron la posibilidad de formarse y cómo la vida rural era bastante dura, tampoco pudieron costear los gastos de sus hijos para que vayan a una universidad.

"Mi primer trabajo lo tuve a los 16 años y sí o sí tenía que salir a trabajar para sobrevivir luego de haber terminado la escuela primaria en el año 1994. Recién en el año 2000 ingresé a la secundaria porque ya me había independizado. Estudié en la Escuela de Comercio 15 a la noche ya que durante el día tenía que trabajar. Inicié una carrera a distancia en el año 2005 pero mi situación económica no me permitió continuar así que en el año 2006 volví a la chacra".

Durante diez años se dedicó al cultivo para consumo propio y plantaba tabaco para vender. Mientras los días pasaban trabajando la tierra, el sueño de formarse continuaba intacto. "En el año 2018 probé hacer una carrera relacionada con el agro en la EFA de Dos de Mayo y tampoco pude continuar por la distancia hasta que en 2019 pude ingresar a la Unau. Pertenezco a una generación que creció con el sueño de estudiar o de hacer una carrera universitaria pero que nunca tuvo esa oportunidad porque las condiciones económicas en el interior son muy difíciles para una familia. El tener que mandar a su hijo a los centros urbanos, pagar el alquiler, gastar en el mantenimiento de los estudios, es algo muy costoso" reflexionó el profesional.

Hoy, flamante primer egresado de la Unau, Cesar sueña que sus hijos -uno de 17 y otro de 11- estudien en una universidad pública, gratuita y de calidad. Actualmente, trabaja en la universidad y acompaña a los productores brindando herramientas relacionadas a su formación. "La Unau vino a traer una gran solución a San Vicente y a todos los hijos de familias rurales que sin esta oportunidad no podían acceder a carreras que solo eran privadas en la provincia. Es preocupante ver que cuando -sin importar cuál sea el color político del que gobierna- quieren meter mano en una institución que tiene su trayectoria, o tiene sus actividades bastante organizadas y es una herramienta que le es útil a la sociedad", concluyó.