“La universidad pública juega un rol muy importante y brinda muchas posibilidades a los chicos del interior de la provincia” | El Territorio

En el marco de protestas en defensa de la universidad pública, alumnos recibidos cuentan sus sensaciones de lo vivido y aprendido con la educación pública

miércoles 24 de abril de 2024 | 13:00hs.

“Fue una experiencia realmente gratificante y linda poder estudiar en esta universidad que te brinda muchas posibilidades”, fueron las primeras palabras de una estudiante de San Pedro que se recibió recientemente de Instrumentación quirúrgica en la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau).

La importancia de la universidad y educación pública se multiplica día a día en un contexto en el que directivos, profesores, estudiantes y sociedad en general se manifiestan contra el gobierno nacional debido al recorte de presupuesto para las universidades públicas.

En esa línea, Karina Alejandra Poliszuk oriunda de la localidad de San Pedro, destacó la importancia de la educación pública haciendo hincapié en aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de costear los gastos en una universidad privada.

“Es una lástima que se estén realizando estos recortes porque gracias a la universidad pública estudiantes del interior podemos hacer una carrera y recibirnos como es mi caso”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, la joven de 23 años, quien agregó “muchos chicos no tienen accesos a universidad privada, entonces la universidad pública juega un rol muy importante porque brinda muchas posibilidades a los chicos del interior de la provincia, muchos no pueden ir a otro lugar a estudiar, no pueden costear los gastos de una universidad privada, mantener las cuotas, un alquiler y todo lo que demanda la vida en otro lugar”.

Karina se graduó recientemente de Técnico en Instrumentación Quirúrgica, ahora ya con el título en mano comenzará una nueva etapa como profesional, la de ejercer la profesión que logró desde la universidad pública.

¿Qué es un instrumentador quirúrgico?

El instrumentador quirúrgico es aquella persona que selecciona, prepara, dispone y controla con criterio tecnológico el instrumental, materiales e insumos para una cirugía.

“Es el encargado de revisar y poner en funcionamiento los aparatos y equipos antes, durante y después del acto quirúrgico, asiste al equipo médico-quirúrgico durante el acto”, señaló la profesional, quien explicó que eligió la carrera porque desde chica le llamaba la atención el área de la salud.