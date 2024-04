La comunidad universitaria llenó la plaza de los dos Congresos y la Plaza de Mayo para defender la universidad pública | El Territorio

La Federación Universitaria Argentina dijo que las marchas contra la desfinanciación de las 57 universidades nacionales no son partidarias sino que están impulsadas por la sociedad civil.

La plaza de los Dos Congresos colmada de manifestantes en favor de la universidad pública. / Foto: AP

Estudiantes, docentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaban el martes en distintas ciudades argentinas en protesta por la precaria situación de decenas de universidades públicas debido a la falta de presupuesto en el marco de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. En la Ciudad de Buenas Aires, el epicentro del movimiento nacional, la concentración colmó la plaza de los Dos Congresos y la Plaza de Mayo. En Posadas la marcha recorrió el centro de la ciudad y terminó en la plaza 9 de julio, bajo la lluvia, en Oberá y en Eldorado.

Miles de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires, fuertemente custodiado por fuerzas de seguridad, y luego marcharon a la Plaza de Mayo, donde se encuentra la casa de gobierno. Varios portaban un pañuelo azul con el mensaje “En defensa de la educación pública”.

Andrea Koch, de 27 años y estudiante de medicina, contó que no hubiera podido estudiar si no fuera por la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Si el gobierno no cambia su postura la UBA cierra antes de fin de año. Nunca habíamos llegado a este punto pese a las crisis de otros años, ojalá esta protesta haga recapacitar al presidente", sostuvo.

En la capital, la marcha estuvpo protagonizada por la UBA, una de las universidades de mayor prestigio de América. Cuenta con el apoyo de casas de estudio privadas como las universidades de San Andrés y Torcuato Di Tella, que mostraron su preocupación por “las evidentes campañas de descrédito de las universidades nacionales y de la investigación científica”. En respuesta, Milei se refirió a los “salamines (tontos) escritores de cartitas de indignación” en su cuenta de X, antes Twitter.

Otras ciudades, como Córdoba, eran escenario de masivas manifestaciones en las que el movimiento estudiantil se ha unido con la Confederación General del Trabajo —la principal central sindical—y fuerzas políticas opositoras en contra del recorte que el gobierno viene aplicando en la educación pública. También hay marchas previstas en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, San Juan y Entre Ríos, entre otras.

La Federación Universitaria Argentina dijo que las marchas contra la desfinanciación de las 57 universidades nacionales no son partidarias sino que están impulsadas por la sociedad civil. Las fachadas de las facultades de la UBA lucían cubiertas por grandes pancartas en las que se leía “Cuidemos la universidad” y “Emergencia presupuestaria”.

Francesca Baldioli, de 24 años y estudiante de diseño de indumentaria en esa universidad, dijo a AP que “esta marcha es un primer paso contra el plan de Milei... La educación pública en Argentina es una conquista muy grande, es un derecho muy importante que estamos defendiendo".

Las autoridades de la UBA y de su hospital escuela denunciaron días atrás que están funcionando con los valores del presupuesto de 2023 en un contexto de inflación anual de casi 288%. Ello ha reducido la capacidad de funcionamiento hasta un 40% en ese hospital y también afecta a otros centros médicos dependientes de la casa de estudios.

La UBA ha reducido la utilización de los aires acondicionados y del servicio de gas en las calderas en sus edificios, con excepción de los hospitales universitarios. El gobierno acusa a la UBA y a otras universidades públicas de adoctrinamiento y falta de transparencia en el uso de sus fondos.

Verónica Pardo, de 52 años y boliviana, marchaba con una copia de su título de enfermera de la UBA y vestida con un delantal blanco. “No es cierto que la universidad pública busque adoctrinar. Enseña a tener espíritu crítico, da posibilidades, nos enseña que es posible llegar a una meta”, afirmó la mujer y señaló que los extranjeros “no sacamos lugar a los argentinos en la universidad, al contrario, la enriquecemos con nuestras distintas visiones”.

El Ministerio de Capital Humano indicó en un comunicado que las universidades públicas recibieron la víspera 21.888 millones de pesos (unos 24,5 millones de dólares) del Estado Nacional para su funcionamiento y que se realizó "el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento" de las universidades nacionales, con un aumento del 70%. Pero los referentes del movimiento universitario indicaron que aún con esa mejora el presupuesto corre por detrás de la inflación.

“Cuando arrancó el año, el recorte presupuestario ajustado por inflación en la UBA, en términos reales, fue del 80%. Con estas partidas de actualizaciones parciales y la situación de hospitales el ajuste por inflación es del orden del 61% al día de la fecha en términos de gastos de funcionamiento”, afirmó Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA.

Matías Rojo, consejero superior de la UBA, dijo a la prensa que el dictado de clases “corre riesgo” en el próximo cuatrimestre. Puntualizó, sin embargo, que confía en la posibilidad de diálogo con el gobierno, con cuyos representantes se reunirán el 30 de abril.

La Plaza de Mayo colmada por los estudiantes. / Foto: Vía X.com @infobae