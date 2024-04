La comunidad educativa de San Vicente se suma a la marcha federal universitaria | El Territorio

Luego de concentrarse en el espacio cultural de la Universidad del Alto Uruguay, la marcha se desplegará por las calles de San Vicente para finalizar en el centro de la localidad

martes 23 de abril de 2024 | 13:01hs.

La marcha federal universitaria convocada para este martes 23, en reclamo contra el brutal ajuste presupuestario del Gobierno que pone en jaque a la educación pública superior en todo el país, se replicará en varias localidades de la tierra colorada. Si bien la concentración principal será en el mástil de Posadas a las 15.30 horas, en Oberá, Eldorado y San Vicente también se movilizarán grupos de docentes, no docentes y estudiantes.

A un día de la masiva movilización a nivel nacional, el Ministerio de Capital Humano anunció el depósito de los gastos de funcionamiento de la universidades nacionales con un aumento del 70%, pero ese monto no es suficiente al tener en cuenta el aumento inflacionario registrado desde diciembre del año pasado, los bajos salarios docentes y los recortes presupuestarios que complican el funcionamiento de distintas áreas de cada casa de estudios, afectando a miles de estudiantes, docentes y no docentes.

“Lo que se está reclamando es que ese 70% de la partida presupuestaria representa gastos de funcionamiento simplemente. El presupuesto universitario se divide en dos grandes grupos. El inciso uno es de gastos de personal, con los sueldos de docentes y no docentes, y en algunas universidades entre el 5 y el 10% es el gasto de funcionamiento. El incremento del 70% es solamente por esa pequeña porción presupuestaria, que equivale a gastos de funcionamiento”, cuestionó el rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), Fernando Semczuk, en diálogo con Radioactiva 100.7.

A su vez, puso el foco en que “hace 20 días se hizo el anuncio de ese 70%, cosa que las universidades estábamos reclamando porque no se había acreditado; había salido una resolución de ese aumento, pero no se había acreditado hasta el día de ayer”. “La semana pasada el Gobierno anunció otro incremento del 70% sobre esa pequeña porción del presupuesto universitario, que son los gastos de funcionamiento. Esos gastos son para poder abrir la universidad, por eso son tan importantes”, explicó.

Aunque en el caso específico de la Unau no se tomaron medidas extremas como en las universidades de las grandes urbes, sí se mantienen ciertos cuidados para no generar un excedente en los gastos de funcionamiento. “Tenemos prácticas profesionales para nuestros estudiantes y la movilidad se ha reducido, o se trata de reducir al máximo todo lo que son los gastos de movilidad. Estamos en San Vicente y nuestros estudiantes tienen que viajar a diferentes puntos de la provincia para hacer sus prácticas, así que tratamos de acomodar estos gastos”, indicó el rector.

“Hay un cuidado mucho más intenso en tratar de disminuir los pequeños gastos, como lo hace cualquiera en su hogar. Por ejemplo, a la noche dejamos una luz encendida en vez de cinco”, afirmó. Asimismo, aseguró que no se ha llegado a “nada tan masivo como apagar todas las luces o que no se pueda dar clases porque no tenemos Internet, o porque se nos haya bajado el alquiler de algún espacio físico”. No obstante, remarcó que el incremento no es suficiente debido a que “no llega a cubrir toda la inflación que hemos sufrido en estos cuatro meses”.

Por otra parte, Semczuk consideró que “al tener una estructura pequeña por ser una universidad nueva tenemos un margen para poder acomodarnos en cuanto a los gastos con nuestros proveedores”. “No queremos hablar de un punto límite porque seguimos en tratativas, tratando de presentar en particular la situación que tenemos”, subrayó.

“Nosotros no tenemos fondos remanentes de ejercicios anteriores, ni hemos generado fondos propios como lo hacen universidades más grandes o con más trayectoria prestando servicios a terceros, o vendiendo posgrados. Es un poco más complicado pero también fácil de solucionar porque son fondos más pequeños para lo que representa todo el sistema universitario”, aclaró.

Marcha federal universitaria

Este martes la convocatoria será en el espacio cultural universitario de San Vicente, iniciando con una jornada de diálogo abierta entre estudiantes, familias, docentes, no docentes y autoridades. Luego, la concentración caminará por las calles de la localidad para hacer visible la situación crítica del sistema universitario y en defensa de la universidad pública de calidad, cerrando la marcha en la sede central de la Universidad del Alto Uruguay con un conversatorio sobre la situación actual.

Invitando a la comunidad en general, el rector de la Unau recalcó que “la idea es que acompañe la sociedad también. Siempre tenemos al lado nuestro a un abuelo, tío, padre o hijo que se ha recibido de la universidad pública, y eso hay que defenderlo”.

“El fin es muy claro: se busca el diálogo para llegar a un consenso. Los rectores sabemos muy bien la situación que estamos pasando todos en Argentina, entonces buscamos armar canales de diálogo y trabajar en consensos para ver cómo se llega al número necesario para el funcionamiento de las universidades”, enfatizó. “Al sistema universitario le gusta estar en las aulas dando clases y avanzando, pero se llegó a este punto de una marcha multitudinaria porque se ha estirado mucho. No hubieron canales de diálogo y eso nos lleva a salir a la calle a luchar por nuestros derechos”, concluyó.