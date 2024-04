Iguazú: docentes reclaman aumento salarial y mejores condiciones para los alumnos | El Territorio

Las jornadas de paro promovidas por los diferentes gremios fue acatada por la gran mayoría de los docentes

martes 23 de abril de 2024 | 11:56hs.

Foto: Norma Devechi

Bajo el lema “En defensa de la Educación” docentes de la EPET Nº 4 OEA acompañados del Centro de Estudiantes lleva adelante una jornada de protesta, donde informan a los peatones y conductores que transitan frente al establecimiento el motivo de la manifestación y los invitan a expresar su apoyo firmando un petitorio. Reclaman mejoras salariales y recursos para las escuelas del interior.

Las jornadas de paro promovidas por los diferentes gremios fue acatada por la gran mayoría de los docentes de Puerto Iguazú, reclaman aumentos de sueldo acorde a la canasta básica y por paritarias, no por decreto. Ademas reclaman recursos para las escuelas del interior que no reciben desde octubre del año pasado.

La docente y directora de la EPET N º4 Sonia Pinat al frente del grupo explicó: “Nosotros hoy estamos luchando por tener los recursos necesarios para que las escuelas de gestión publica cuente con los recursos necesarios, queremos lo mejor para nuestros alumnos más allá de que estamos peleando por los sueldos. No pasa solo por los sueldos, sino por los recursos que no nos están enviando desde octubre”.

Pinat hizo especial hincapié en el aumento salarial que no cubre la canasta básica y reclamó que se respeten las paritarias, no solamente provinciales sino nacionales. “Nosotros queremos, ya no sabemos cómo pedir, que nos den el respeto que merecemos como profesionales, merecemos que nos den un sueldo acorde con nuestro trabajo”.

Respecto a las necesidades de los establecimientos del interior Pinat reclamó el acompañamiento del gobierno provincial: “Pedimos que el derrame sea mas equitativo, hay escuelas que necesitan pisos tecnológicos con el internet que se merecen”, por último, Pinat hizo referencia a la vocación que exigen desde el gobierno.

“Nosotros siempre ponemos pasión, pero no sólo con la pasión se hace, porque cuando nos tienen que cobrar los servicios no nos dicen que paguemos con pasión” y agregó “entiendo que puede que no haya dinero, pero no los elegimos para que nos digan eso, los elegimos para que generen fuentes de recursos, para que nos den una vida más desarrollada económicamente y profesionalmente”. La jornada de visibilización de los reclamos docentes se extenderá durante todo el día frente a la EPET Nº 4.