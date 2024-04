Lleva el calor, la música y los sabores de su tierra natal a Medio Oriente | El Territorio

“Las raíces no se abandonan”, expresó el teniente del Ejército, bailarín folklórico y chef oriundo de Santo Tomé, provincia de Corrientes.

martes 23 de abril de 2024 | 12:45hs.

Alejarse de su tierra natal, de sus afectos, pero también de sus tradiciones, no parece ser una opción para el santotomeño Enzo Montiel. En la actualidad es teniente del Ejército Argentino, egresado en 2020 del Colegio Militar de la Nación (promoción 150), y se encuentra en la Isla de Chipre (isla situada en el mar Mediterráneo, 113 km al sur de Turquía) realizando tareas como Casco Azul la misión de paz Unficyp (Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre). La misión encomendada dura seis meses, y la lleva adelante con mucho orgullo a más de 12 mil kilómetros de su país.

“Soy nacido y criado en Santo Tomé Corrientes, mis padres, amigos y familia se encuentran ahí. Normalmente vuelvo al pago durante mis licencias de verano e invierno”, recordó nostálgico Montiel, quien se consideró además “criado a base de chamamé, amante de nuestra tradiciones, y unas de las cosas que más extraño es compartir bailantas con amigos, festivales y cabalgatas”.

El ahora Teniente del Ejército, es además bailarín y chef. “A dónde voy muestro lo que amo. Desde muy joven me dedico a la danza, actualmente es un hobby, pero no deja de ser algo que me apasiona, y a lo largo de mi corta vida me ha abierto puertas”, dijo.

Contó que creció “bailando en el Ballet Raíces de mi Tierra, de la profesora Claudia López, quien me apoyó junto a mi familia hasta lograr participar en la Fiesta Nacional del Chamamé en dos oportunidades, y en la Fiesta Nacional de la Música del Litoral. Me hicieron crecer muchísimo como bailarín y como persona”, recordó.

Aseguró que “el amor por lo nuestro fue siempre inculcado por mi familia a través de los años, realizando actividades con la Agrupación Tradicionalista Taragüí Ocaraguá Sanmartiniana”, por lo que conservar las tradiciones como el baile y lo culinario es llevar consigo a su gente, a su familia, la que lo aguarda en cada vacación en su querido barrio Hospital.

Su carrera y su pasión

Luego de egresar del Colegio Militar, Montiel estuvo hasta el 2023 trabajando en el Grupo de Artillería Blindado 2, ubicado en la ciudad de Rosario del Tala, Entre Ríos. “En Chipre formo parte de la Fuerza de Tarea 63, nuestra misión dura 6 meses. Llegamos en febrero y a principios de agosto estaríamos regresando”, relató.

En cuanto a su futuro dentro del Ejército, a partir de su próximo regreso, dijo que “voy a estar en Neuquén capital, me trasladaron allá, supongo que será por 3 años más. Mi intención seguir estudiando idioma, y calificar para otras misiones en el exterior”, proyectó.

Montiel fue noticia, en los últimos días, por haber participado de un encuentro cultural, en el lejano país de Medio Oriente. Y lo hizo vestido de gaucho, mostrando nuestra danza y haciendo degustar comidas típicas de Corrientes y de Argentina.

En cuanto a la reacción de las personas de los lugares más remotos del planeta, el santotomeño dijo: “las personas aman nuestro chamamé, una pareja que pueda pasar de un baile apasionado y lento a un zapateado bien polenta genera muchas reacciones buenas”.

Agregó que “por lo general los sudamericanos somos mucho más sueltos, candentes y demostrativos, pero ver a los otros países bailar me demuestra que no tenemos comparación, tenemos carisma”. La recepción fue más que satisfactoria.

Recordó que cada país representado tenía su ropa típica, y estaban presentes Hungría, Rusia, Alemania, Jordania, India, entre otros. Y allí seguirá un tiempo más Enzo Montiel, gritando un sapucay que lo acerque un poco más a su gente, aunque esa expresión tan regional sea a más de 12 mil kilómetros.