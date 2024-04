Batalla campal en Villa Cabello | El Territorio

Por la segunda fecha del Súper 10 de rugby del NEA, Capri y Aranduroga de Corrientes disputaron un emotivo encuentro que lamentablemente terminó suspendido por incidentes

domingo 21 de abril de 2024 | 6:01hs.

El Azzurro mostró otra imagen en lo deportivo, pero los incidentes opacaron el buen juego. Foto: Natalia Guerrero

El inicio del torneo Regional de rugby no pudo haber sido peor para Capri. Por la segunda fecha del certamen se midió ante Aranduroga de Corrientes y debido a graves incidentes sigue sin cosechar puntos de local.



Ayer el árbitro dio por terminado el partido de la 2ª fecha a los 30 minutos del segundo tiempo por falta de seguridad cuando el resultado favorecía a los correntinos por 17 a 10, y el local se encontraba con un scrum favorable a cinco yardas del rival.



Los incidentes fueron iniciados por un jugador visitante que golpeó en el rostro al capitán Sebastián Falero, cuando iba a buscar la ovalada para realizar la formación. Los mismos se extendieron entre cuatro y cinco minutos en los que ambos equipos se enfrentaron en una batalla campal que parecía no finalizar.



Una de las explicaciones del juez principal después de suspender el partido fue que ingresaron colaboradores de ambos equipos en el tumulto, pero ni los de Capri ni los de Aranduroga entraron a golpear, sino que intentaron separar



¿Cómo fue el partido?

En lo estrictamente deportivo, Aranduroga arrancó más concentrado, y el local mostrando algunas dudas en la recepción y en el manejo de la ovalada como había sucedido siete días atrás. En ese contexto, llegaría el primer try del encuentro cuando José Odena quebró por el medio, y con buen juego de cintura se filtra para apoyar bajo los palos. La conversión de Enzo González estableció el 7 a 0 parcial.



Capri se sacudió la bronca y lo fue a buscar con agresividad e intensidad, tackleando para no dejar jugar a su rival y disputando con firmeza cada pelota, obligando a salidas sucias de su rival. El partido comenzó a jugarse en terreno correntino y a los 10 minutos Sebastián Falero dispuso de un penal en buena posición, pero su remate se abrió al llegar a los palos.



No decayó el ímpetu Azzurro y a los 20’ llegaría el try de Juan Vaz, que tras la conversión de Falero pondría el marcador igualado en 7. A los 31’ Falero volvió a desperdiciar un penal, pero tres minutos después puso la pelota dentro de la H para poner al frente a su equipo 10 a 7. En el cierre volvió a fallar un penal el mismo jugador, por lo que el cierre de la etapa permaneció 10 a 7 para el anfitrión.



Ya en el segundo tiempo se presumía que el Blanquinegro iría con otra actitud y así ocurrió en los primeros 15 minutos, lapso en que Enzo González igualó 10-10 con un penal y luego Lucas Cerain sumó cinco con un try al que González le adicionó dos más con la conversión para quedar arriba 10 a 17 abajo. Fotos: Natalia Guerrero

El local lo fue a revertir con muchas patadas al touch pero con una actitud más decidida, que provocaron algunas reacciones fuera de contexto en algunos jugadores visitantes, sin que el árbitro haya aplicado con mayor firmeza el reglamento.



Hasta que llegó el fatídico minuto 30, cuando Capri ya saboreaba el try que podría haber igualado el cotejo e ir a buscar la victoria. Cabe resaltar que desde el inicio de la misma jugada, Aranduroga cometió tres penales, por lo que el juez debió haber marcado try penal cuando sancionó la infracción en las cinco yardas.



Después pasó lo que nadie quiere o pretende en un campo de juego: golpes de puños, empujones, algunas patadas en el piso que los videos podrán develar con certeza, y por ende aplicarse las sanciones que correspondan a quienes fueron protagonistas, pero también las autoridades deberán revisar la actuación de los que deben controlar las acciones.



Ahora habrá que esperar la decisión del Tribunal de Disciplina para conocer las sanciones correspondientes y si los puntos se quedarán finalmente para la visita.