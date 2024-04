Semana clave para el avance de la causa por la tragedia de la Costanera | El Territorio

Luego del pedido de tiempo por parte de la Policía, se espera que el juez Jiménez reciba entre lunes y martes el sumario administrativo. Convocarán a los padres

domingo 21 de abril de 2024 | 6:06hs.

El siniestro ocurrió el jueves 11 de abril en horas de la siesta.

La muerte de Luca Ceballos y Juan Cruz Martínez -ambos de 17 años- el miércoles significó un gran shock para la sociedad misionera, que seguía de cerca su evolución con oraciones y apoyo a los familiares que montaron una vigilia en el Hospital Madariaga.



Los dos estudiantes del 5° A del Colegio Santa María de Posadas estuvieron internados desde el jueves 11 de abril, luego de un siniestro vial en la Costanera de Posadas. En horas de la siesta viajaban junto a otros tres amigos a la clase de educación física cuando, por causas que son materia de investigación, despistaron.



En medio de este dolor, y luego de la multitudinaria despedida de Luca en el cementerio La Piedad de la capital provincial, las miradas se centraron en el proceso judicial para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido.



Y la tragedia se completa cuando quien aparece señalado también es un adolescente de 17 años, que además de las heridas físicas llora por sus amigos. Según trascendió, Tomás, el conductor del Peugeot 207 volcado, está con tratamiento psicológico y se lo mantenía lo más alejado posible de las novedades y repercusiones.



Como viene informando El Territorio, la causa quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, a cargo del juez César Raúl Jiménez. Se espera que esta semana, entre lunes o martes, el magistrado reciba el sumario policial y así dar inicio al proceso y la solicitud de medidas de prueba.



“No recibí todavía las actuaciones prevencionales por este caso. La Policía tiene términos procesales que establece el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal y que le da los primeros quince días para recolectar sus elementos probatorios, incluso prorrogables. Aún así hemos pedido el expediente”, indicó Jiménez el viernes en diálogo con Acá te lo contamos.



Además relató que desde la Policía de Misiones pidieron más tiempo para cumplir con la formalidad, algo atendible luego del fallecimiento de los chicos. Para ponerlo en situaciones concretas: los uniformados consideraron que no era el momento de molestar con formalidades, hacerlos firmar papeles, tomar alguna declaración, siendo que tanto padres como adolescentes atravesaban duelo, velorio y sepelio.



Lo que ya se adelantó es que se citará a los padres de los involucrados y luego, cuando se considere oportuno, llamar a declaración indagatoria al joven que conducía el auto.



Con estas aclaraciones y panorama, quedó atrás el pedido de la Fiscal Correccional y de Menores Dos de Posadas, María Laura Álvarez, quien el jueves requirió de oficio la imputación bajo la carátula “homicidio culposo agravado” para Tomás. En perspectiva, como señalaron algunos funcionarios judiciales, se trató de una medida apresurada e improcedente.



En este contexto, lo cierto es que por su edad el menor está sujeto a proceso, pero eso no implica que sea tratado como un delincuente o que su destino sea la cárcel. Todo lo contrario, como se explicó en varias oportunidades, la privación de la libertad es la última instancia cuando se trata de menores en conflicto con la ley.



“El autor de un homicidio culposo sufre una fatalidad que deviene de su responsabilidad de algún incumplimiento o deber de cuidado. Un deber de cuidado incumplido siempre está cuando tenemos un resultado de daño, lesiones o muerte, pero una respuesta punitiva no es la única forma de hacer a la persona responsable de sus acciones. En especial, cuando nos encontramos con cuestiones de Derecho Penal Juvenil”, señaló la abogada penal Luciana Sommer, quien expresó que un proceso no necesariamente signifique un reproche moral al autor.



“Nuestro sistema tiene otras vías de resolución. Uno de los casos más usados, por ejemplo, es la aplicación de criterios de oportunidad. Uno de estos criterios, que está reglado en nuestro Código Procesal y Penal, es la pena natural. Esto significa que el autor del hecho ya sufre una pena que acarrea en la existencia del hecho en sí. Podríamos hablar de los casos caratulados como homicidio culposo en accidentes de tránsito, por el daño o el problema que va a generar en la salud mental, a partir de este hecho, al autor. Esta es una de las respuestas posibles”, amplió.



Bajo este criterio -que no se sabe si va ser considerado-, la muerte de sus amigos es una pena suficiente para el conductor.



El accidente

El siniestro vial se conoció cerca de las 14.30 del jueves pasado, cuando efectivos de la Seccional Decimosexta fueron advertidos sobre un despiste en la avenida Costanera, en la rotonda ubicada frente a la ex Usina -en la intersección con la avenida Santa Catalina-. Testigos contaron que antes de ingresar a la rotonda, el vehículo hizo un giro, se inclinó y en dos ruedas impactó contra la carrocería de un camión estacionado, lo que provocó que chocara contra la vereda.



“Se podría decir que (el auto) iba a entre 80 y 100 kilómetros por hora y esto coincide con la investigación que estaba haciendo el área de Criminalística de la Policía y de la Justicia”, señaló el licenciado en Ciencias Criminalística Fernando Zacarías. Según expresó, sólo uno de los ocupantes llevaba cinturón de seguridad, aunque no detalló quién.



En el lugar se presentó el padre del conductor, que al ver que su hijo y uno de los compañeros se encontraban sin lesiones graves, los trasladó rápidamente al Hospital Madariaga. Bomberos, por su parte, trabajaron en la extracción de los otros adolescentes, que quedaron atrapados en el interior del coche.



Bomberos sacaron a Luca, Juan Cruz y un tercer adolescente identificado como Máximo F. (16), quien quedó en observación hasta el sábado. El triste final ya se sabe y mantiene en luto a la provincia.