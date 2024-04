La abuela del niño perdido por horas pidió por mayor cuidado | El Territorio

Shirley, tutora de Yovani (12), contó detalles de lo que fue esa tarde de preocupación y contó el alivio que sintió al poder tener a su nieto después de horas de angustia

sábado 20 de abril de 2024 | 6:05hs.

El menor fue encontrado entre malezas, mojado y asustado. Foto: Policía de Misiones

La desaparición de Yovani, el pequeño de 12 años, mantuvo en vilo a los sampedrinos luego de ausentarse de la casa de su abuela pasadas las 17 del último lunes. Desde el momento en que se supo que el niño, quien presenta retraso madurativo, no volvía a su casa, generó preocupación y un amplio operativo de búsqueda que concluyó con un final feliz.



Yovani fue encontrado pasadas las 21, en una zona de monte del barrio Escuelita, en la oscuridad, mojado y asustado pero afortunadamente con buen estado de salud. Al respecto, Shirley Lemes, la abuela del menor, en diálogo con El Territorio contó cómo fueron esas horas de desesperación e hizo un llamado de atención para todos los padres por el cuidado de sus pequeños.



“Mi nieto fue a una cuadra de la casa, como lo hace siempre y se perdió. Es para que todos estemos más atentos sobre qué hacen nuestros hijos”, expresó Shirley.



En ese marco, la abuela -que desde que el niño nació lo tiene a su cargo- detalló el contexto en el cual el menor se perdió.



Según el relato de la entrevistada, Yovani no supo regresar a su casa porque luego de estar en la cancha del barrio entrenando con un equipo de fútbol, se fue al arroyo San Pedro, ubicado a algunos metros de su vivienda y no tomó el camino directo para regresar a la vivienda.



“Él va a la escuela solo, y como lo hace varias veces a la semana ese día fue a entrenar en la canchita acá a metros de la casa”, contó Shirley, agregando que “como se suspendió la actividad, dos compañeros lo invitaron para ir al arroyo”.



En esa línea, la mujer indicó que “él fue con ellos, sólo que no sabe nadar y no ingresó más que a orillas del cauce. Al volver se quedó más atrás y fue cuando se perdió”.



Dificultad para caminar

En relación a lo último, la abuela advirtió que por su problema de salud, el niño presenta cierta dificultad para caminar, por lo que cree que esto tuvo que ver con que él no pudo seguirle el paso a sus compañeros.



“Me contó que varias veces se cayó, se sintió muy cansado y ya no sabía por dónde ir porque no conocía ese lugar. Entonces como oscureció se quedó quieto, le dio sueño y ahí se acostó sobre su remera”, detalló Shirley, quien mencionó que habló con los compañeros de su nieto pero ninguno le pudo decir hacia dónde fueron por lo que comenzaron a movilizarse para buscarlo pasada las 17.



En paralelo, se tomó conocimiento del hecho en la Comisaría Primera. En tanto, de forma inmediata con todo el personal disponible y demás divisiones de la Unidad Regional XIV, más la ayuda valiosa de los Bomberos Voluntarios y vecinos, comenzaron un amplio rastrillaje de búsqueda.



Luego de horas de desesperación por parte de la abuela y preocupación por parte de vecinos, mediante los datos obtenidos por los amigos del menor, la búsqueda concluyó de forma exitosa cerca de las 22 del lunes. El niño fue encontrado por los rescatistas en un lugar de malezas, en inmediaciones del IEA 2 y la escuela 144.



Según los voceros policiales, Yovani estaba mojado, asustado y con algo de deshidratación.



Ante esto y para realizar distintos chequeos médicos que aseguren su estado de salud, el niño fue trasladado al hospital local en la unidad de los Bomberos Voluntarios.



Por otro lado, la abuela del menor realizó un llamado de atención y expresó estar muy agradecida con todos los que se acercaron a ayudarla para encontrar a su nieto.



“Como padres tenemos que estar muy atentos y ver qué hacen nuestros hijos. Yovani estaba acá a metros de la casa pero en realidad se fueron a otro lugar. Gracias a todos pudimos ubicarlo y está muy bien. Es un llamado para hablar con los chicos para que no hagan cosas sin permiso y que sepan decirnos la verdad, sin temor” concluyó la abuela.



La búsqueda finalizó con el niño en brazos de uno de los rescatistas y los aplausos por parte de un grupo de vecinos que aguardaba con ansias frente a la escuela 144, donde el niño cursa el sexto grado en el turno mañana.