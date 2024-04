El Azzurro espera mejorar la imagen | El Territorio

Capri se medirá hoy ante Aranduroga (C) en la continuidad de la segunda fecha del Súper 10 de rugby del NEA. El equipo de la tierra colorada quiere levantarse de la dura caída en el inicio

sábado 20 de abril de 2024 | 6:01hs.

Capri no tuvo nada que hacer en la primera fecha frente a Taraguy de Corrientes, cayendo 55 a 18. Foto: Natalia Guerrero

Una parada difícil tendrá Capri esta tarde, desde las 16.15, cuando reciba a Aranduroga de Corrientes -nada más y nada menos que el subcampeón de la temporada pasada- por la segunda fecha del Súper 10 de rugby del NEA.



El Azzurro viene de caer en un inicio que no pudo haber sido peor en el Regional. Lo hizo sin atenuantes por 55 a 18 ante Taraguy de Corrientes, que paseó su buen juego por Villa Cabello llevándose un merecido triunfo ante un rival que ofreció muy poco y quedó en deuda.



En aquella fatídica tarde, el conjunto misionero padeció un sin fin de pelotas perdidas, falta de tackles y errores no forzados que fueron las falencias del Azzurro. Claramente estuvo muy lejos de lo esperado en este inicio del Regional y hoy buscará dar vuelta esa pagina.



Durante la semana, y a pesar del inicio con lluvias en la capital provincial, el plantel y el cuerpo técnico trabajaron en cada uno de los aspectos donde tuvieron falencias.



Buscaron corregir rápidamente, teniendo en cuenta que se viene otro partido difícil como anfitrión y no se pueden dejar puntos en el camino para alcanzar el objetivo de estar en la zona de definición del certamen.



Asimismo el staff hizo hincapié en el factor anímico para renovar la motivación de los jugadores después de la dura derrota.



El Azzurro integra la zona B junto a Taraguy de Corrientes, Aranduroga de Corrientes, Aguará de Formosa y San José de Asunción (Paraguay).



El certamen tendrá dos fases. En la primera etapa, los clubes jugarán en su zona y luego todos contra todos en la segunda etapa, pero sumarán puntos en sus respectivas zonas. Los primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales, mientras que los segundos y terceros se medirán en cuartos de final.



Todos los partidos de la segunda fecha están programados para comenzar a las 16.15. En la zona A, se enfrentarán Curda contra Curne y Regatas contra San Patricio. En la zona B, Capri jugará contra Aranduroga y Aguará se enfrentará a San José.



Mientras, desde las 14.30, el Azzurro y las Cebras se enfrentarán en Intermedia.