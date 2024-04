Organizaciones plantean la vigencia del no a las represas | El Territorio

sábado 20 de abril de 2024 | 6:04hs.

La “Mesa Provincial por el No a las Represas” se expresó en contra de la posibilidad de volver a debatir la instalación de nuevas represas en Misiones. “Se vuelve a hablar del tema porque más allá de que la obra pública en este gobierno está planchada, existen intereses privados y, eso es innegable, no hay que ser ingenuos”, dijo el ambientalista Rulo Breganolo, uno de los firmantes de un documento rechazando la posibilidad de nuevas represas en Misiones.



La “Mesa Provincial No a las Represas”, integrada por más de cuarenta organizaciones, sociales, ambientalistas, religiosas, gremiales, entre otras, recordó que el tema fue oportunamente rechazado por voluntad del pueblo misionero en un plebiscito obligatorio y vinculante, llevado a cabo el 14 de abril de 1996 y ratificado por la Ley 11 – Nº 15 (Ex 3294/96), que hace unos días ha cumplido 28 años.



“Este nuevo intento por avanzar con esta resistida mega obra, es considerado por este colectivo de organizaciones sociales como una verdadera ofensa para la ciudadanía de nuestra provincia, que con total convicción y responsabilidad ya definió una clara respuesta al respecto”.



Breganolo además añadió que están activos todas las organizaciones en caso de que se pretenda avanzar en tal iniciativa.



Qué dice el documento

Sostienen que en una provincia que por Ley es considerada como la Capital Nacional de la Biodiversidad, que se encuentra ubicada sobre una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, que preserva aún espacios naturales que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y que plantea profundizar un modelo productivo sustentable más amigable con el ambiente; se debería desterrar en forma definitiva la discusión acerca de estos mega emprendimientos que van totalmente en contra de lo mencionado, tal como lo podemos apreciar en los efectos ambientales, sociales y en salud generados y nunca superados por la represa de Yacyretá.



“Exigimos al gobierno provincial que se comprometa en ser garante con el cumplimiento de una Ley aprobada por nuestros representantes en la Legislatura Provincial y que contara con el respaldo de más del 80 % de los misioneros”, puntualiza el escrito.