Pipi Romagnoli, confirmado como DT de San Lorenzo | El Territorio

El exfutbolista, que venía desempeñándose como entrenador de la Reserva, se hará cargo del plantel de manera definitiva, ante la salida de Insúa. "Me vengo preparando hace un tiempo", afirmó

viernes 19 de abril de 2024 | 19:41hs.

Leandro Romagnoli se quedará como director técnico de San Lorenzo tras haber agarrado el cargo primero de manera interina, ante la salida de Rubén Darío Insúa. Esta vez, el Pipi no volverá a trabajar con la Reserva, sino que quedará al frente del primer equipo y hoy fue presentado como tal en conferencia de prensa, donde no ocultó su alegría por la oportunidad.

"Estoy agradecido a Marcelo (Moretti) y Néstor (Ortigoza), como a todos los directivos por darme esta posibilidad. Me vengo preparando hace un tiempo, conozco el club y es una oportunidad única para mi. Tratar de estar a la altura, tenemos un gran plantel y lo más importante son los jugadores. Hay tiempo y si bien por ahí no se arrancó de la mejor manera, estoy contento, agradecido y ahora tenemos un partido muy difícil e importante el martes. Ya lo estamos preparando y creo que es un partido para iniciar, se puede ganar y ojalá así sea", manifestó el Pipi en sus primeras expresiones.

Si bien viene de dirigir el partido de la última fecha de la Copa LPF ante Central Córdoba en Santiago del Estero, este martes será su debut oficial como director técnico confirmado a futuro por San Lorenzo, que se jugará una parada clave en Uruguay ante Liverpool por la Copa Libertadores, donde el Ciclón comenzó con un empate y una derrota. "Somos conscientes de la clase de partidos que vamos a enfrentar, decide porque los primeros dos partidos no arrancamos de la mejor manera. Es para volver al triunfo y acomodarnos en la Copa, si es un empate o una derrota quedaríamos lejos o casi afuera, si bien quedan tres partidos, con dos de local, apuntamos a este partido. Ya lo venimos charlando con el grupo y hay que estar mentalizados, sabemos que es difícil, que los uruguayos se hacen fuerte de local pero tenemos un plantel con jerarquía como para afrontar esta clase de partidos", afirmó sobre el juego copero.

Ante otra consulta, el Pipi se refirió a cómo fueron las charlas con la dirigencia para terminar siendo ratificado en el cargo. "Era algo que veníamos hablando, me tocó agarrar al equipo la semana pasada y todos estos días estuve hablando con Moretti y Ortigoza, contándoles cómo entrenábamos, como iba a parar al equipo, cómo veía todo, y es un orgullo que terminen decidiendo que me haga cargo de este equipo. Me vengo preparando hace dos años y medio, que era un poco la idea mía. En el momento que me lo ofrecieron les dije que tenía ganas y me sentía capacitado para estar", declaró al respecto.

Por último, Romagnoli, que reconoció que se siente más nervioso ahora en comparación a la previa de su debut como futbolista profesional, admitió que "no estaba apurado" para convertirse en DT de primera, pero que era algo que venía esperando. "Me tocó, estoy contento y hay que estar a la altura de un club tan grande como es San Lorenzo, la idea es estar bien, trabajar todos los días ,superarnos y poner a San Lorenzo en lo más alto posible porque es un club muy grande", cerró.