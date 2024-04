Alicia Soroka se despidió de la radio, punto final a una brillante carrera | El Territorio

"Quería que fuese sencillo y feliz pero estas lágrimas no son de angustia, son de gratitud", confesó la conductora a su audiencia, esa que la vino acompañando durante más de cuatro décadas.

viernes 19 de abril de 2024 | 17:27hs.

Alicia Soroka, este viernes, en su último programa en Radio República.

La periodista y conductora radial Alicia Soroka decidió poner punto final a más de cuatro décadas de radio y comunicación. "Es momento de cierre, cerramos", dijo este mediodía pocos minutos antes de finalizar su programa habitual en Radio República, donde se mostró extremadamente emocionada: "Pensé que no me iba a emocionar", confesó ya con lágrimas en los ojos.

"Nos vamos con un gracias enorme para cada uno de ustedes, y me gusta graficarlos con árboles así que gracias tamaño timbó, tamaño araucaria o del árbol que prefieran", dijo a su audiencia, y también agradeció "a mis compañeros de vida, mi querido y amado Raúl, mis hijos, y a mis compañeros de cada mañana y de cada día".

Visiblemente conmovida admitió que "quería que fuese sencillo y feliz pero estas lágrimas no son de angustia, son de gratitud". El final fue con abrazos de sus compañeros diarios que quedaron eternizados en un video transmitido desde el estudio de radio, donde se desempeñó durante alrededor de 45 años, de acuerdo a lo que refirió minutos antes.

En 2019, Alicia, oriunda de Oberá, mantuvo una amena charla con El Territorio, en la que contó aspectos de su vida diaria y profesional. "Me gusta escribir y cantar. No canto porque no tengo tiempo ni posibilidades. Si tuviera un espacio para sistematizar una práctica lo haría, me encanta", había confesaro entonces.

De ahora en más, el clásico programa matutino en Radio República estará a cargo de Gabriel Fusté, su productor y co-conductor desde los tiempos de FM Express.