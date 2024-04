La graduada 1.000 de Genética agradeció "a la educación pública, gratuita y de calidad" | El Territorio

Lucía Cuniolo fue una de las egresadas que defendió su tesis esta mañana en la Facultad de Ciencias Exactas. "Esto es algo hermoso, yo me vine de 9 de Julio, Buenos Aires, y acá encontré una casa de estudios con un nivel académico impresionante. La ciencia es futuro y me gustaría dejar un mensaje de apoyo a la universidad pública", expresó.

jueves 18 de abril de 2024 | 14:39hs.

Lucía Cuniolo defendió su tesis esta mañana y se convirtió en la graduada Nº 1.000 de la carrera de Genética. //Fotos: Matías Peralta.

Esta mañana se realizó un acto conmemorativo en la Facultad de Ciencias Exactas tras haber llegado a los 1.000 graduados en la carrera de Licenciatura en Genética. Se esperaba que cuatro estudiantes defiendan su tesis de grado y entre ellos -dependiendo el número de trámite del título- estaría especificado quién es el egresado número 1.000.

En este sentido, las autoridades educativas entregaron de manera simbólica un certificado a una de las primeras graduadas que defendió su tesis, Lucía Cuniolo. En un ambiente muy emotivo, no solamente a nivel institucional por haber alcanzado esa cifra, sino también de estudiantes y familiares que presenciaron la defensa, la flamante graduada culminó su carrera con la nota máxima.

En diálogo con El Territorio, Cuniolo contó que hace varios años que llegó a Misiones desde 9 de Julio, Buenos Aires, para estudiar la carrera de sus sueños. "Me siento muy orgullosa porque no me lo esperaba, no sabía, así que fue una sorpresa. Yo me vine desde lejos y llegué a esta casa de estudios con un nivel académico impresionante, así que estoy súper orgullosa y contenta".

Asimismo, contó que primeramente estudió otra carrera en la Universidad de Buenos Aires ya que por la distancia se le complicaba estudiar Genética. Tiempo después tomó la decisión de venir a la tierra colorada para estudiar lo que realmente le apasionaba. "La Facultad de Ciencias Exactas es hermosa y siempre es un placer volver. Me fui a Buenos Aires en agosto, así que volver es una emoción. Me llevo un montón de amigas, profesores, colegas, mi doctora de tesis y un montón de personas que conocí. Mi tesis fue sobre hongos endófitos de Stevia rebaudiana -que es la planta de la cual se realiza el extracto endulzante- y su potencial como promotores de crecimiento", agregó la profesional.

Y cerró: "La ciencia es futuro y por eso dejo un mensaje de apoyo a la universidad, a la educación pública, gratuita y de calidad que tenemos en el país, que fue lo que me permitió formarme".

Palabras de autoridades educativas

En un contexto de festejo tras llegar a los 1.000 graduados de la Licenciatura en Genética, el coordinador de la carrera, Juan Carlos Cerutti, expresó su orgullo que se hayan graduado tantos profesionales de la universidad pública. "No es un logro personal ni nada por el estilo porque circunstancialmente me toca estar en esta posición, pero es un orgullo enorme de que una carrera de una universidad pública, de una provincia periférica, que tuvo que competir con un montón de otras carreras, alcance este logro, alcanzamos los 1.000 egresados como primera carrera en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales".

En esta línea, explicó que la genética cumple un rol fundamental en todas las cuestiones productivas, de salud y de biodiversidad. Los egresados salen se forman en un abanico de posibilidades y pueden insertarse en los centros de investigación más prestigiosos del mundo.

"En el año 2020 -durante la pandemia- cumplimos 45 años de carrera e hicimos una actividad virtual, un congreso virtual, e invitamos a nuestros egresados del mundo a participar. La verdad que nosotros sabíamos que teníamos gente en todos los países más importantes del mundo de África, Asia, Europa, pero en ese momento realmente tomamos dimensión de los egresados que hemos formado y de las líneas de investigación que están desarrollando a niveles internacionales", indicó el coordinador.

A su vez, comentó que la facultad forma a profesionales de calidad con recursos económicos escasos. "La ciencia es sumamente importante, para mí el debate está en otro lado y este no debería ser ese el debate. Los países más importantes del mundo dedican mucho presupuesto de su producto bruto interno, a la investigación y ese desarrollo de la investigación hace que se active la economía. Entonces me parece que es un debate que no debería ni siquiera proponerse", concluyó Cerutti.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Dardo Martí, expresó orgullo por la cantidad de egresados e hizo hincapié en la importancia de formar a personas con una alta calidad educativa. "La ciencia en la Argentina hoy nos enorgullece porque realmente tiene un alto prestigio a nivel internacional y la universidad pública que genera estos científicos de altísimo nivel está siendo interpelada porque se está discutiendo su desfinanciamiento, no hay financiamiento suficiente para que continúen, para que sobrevivan y esa discusión se está dando hoy en día".

En este marco, el decano -graduado de la carrera de Genética- recordó sus épocas de estudio, cuando no había internet y los estudiantes llegaban a la antigua terminal de ómnibus de Posadas (Mitre y Uruguay) y se dirigían caminando hacia la Facultad de Exactas para enterarse de las propuestas académicas que se dictaban.

"La carrera de Genética es la más importante y la única de Latinoamérica, entonces los alumnos encontraban esta familia que después terminaría siendo su familia para toda la vida. Aconsejo a todos que si tienen vocación científica, que persigan ese sueño y van a ser felices. Entonces si vos creés que esta es tu vocación, creés que esto es lo que a vos te gusta, esta será una carrera extraordinaria porque les va a abrir las puertas al mundo", cerró Martí.