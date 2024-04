“Él siempre me decía que me iba a matar y se mataba” | El Territorio

Elsa (32) contó la historia de violencia que vivió 10 años y que terminó con el incendio de su casa en medio del 15 de su hija,

miércoles 17 de abril de 2024 | 4:00hs.

“Él siempre me decía que me iba a matar y se mataba”

Violencia, muerte y desamparo. Así se resume la historia de Elsa (32), quien el último fin de semana en Pozo Azul vio como su casa y todas sus pertenencias eran consumidas por el fuego. Según contó la mujer a El Territorio, fue víctima de violencia de género por diez años hasta que tomó la decisión de separarse para que sus cinco hijos no se vieran afectados psicológicamente.

Su ex pareja intentó matarla, estuvo detenido y el sábado, cuando se preparaban para celebrar el cumpleaños de 15 de una de sus hijas, el hombre irrumpió en la vivienda y la prendió fuego. Luego se mató. Se quedó con lo puesto y los vecinos realizaron campañas solidarias para que se pueda sobreponer a esta situación.

“Estábamos por festejar el cumpleaños de 15 de mi hija cuando él llegó. Yo salí afuera de la casa y mi hijo me gritó ‘corre mamá’. Salí corriendo, me caí, seguí corriendo y entré a la casa de un vecino para pedir ayuda”, contó a este Elsa sobre el terrible momento.

Todo sucedió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en Picada Diez, en medio de una reunión con familiares y allegados. Nicolás Lorenzo (56), quien había estado 11 meses detenido por intento de homicidio con arma blanca y tenía orden de prohibición de acercamiento, llegó a la casa con un cuchillo y decidido a cumplir con la amenaza reiterada durante casi 10 años.

“Él siempre me decía que me iba matar y se mataba, que no me dejaría viva para otro. Como yo pude escaparme él casi le agarró a mi hija, pero ella logró huir y salimos todos de la casa. Buscamos las cosas que habíamos preparado y decidimos compartir igual en lo de nuestro vecino”, añadió. Sin embargo, en medio del cumpleaños la noche se volvió clara y entonces se dieron cuenta que lo que ardía era su propia casa.

La familia no pudo salvar nada más que los documentos, y si bien la policía estuvo en un primer momento, no pudieron detener al hombre antes de que prendiera fuego la casa y tampoco evitar el suicidio. “Al otro día mis vecinos salieron a mirar para ver si no estaba rondando por el lugar y lo encontraron colgado de una soga en un árbol. Fue todo muy terrible”, recordó la entrevistada.

Sobre la situación de la mujer, fue albergada por una vecina y muchas familias hicieron donaciones para que puedan sobrellevar el difícil momento. “Mi vecina nos acogió, hasta que terminen la casa, recibimos donaciones. Faltan muchas cosas todavía, pero creo que con la ayuda de todos voy a salir adelante para criar a mis hijos. Agradezco a cada persona que me está ayudando”, remarcó. .

Según confió Elsa, se separó hace más o menos un año porque los insultos y discriminación se tornaron agresiones físicas. Luego del primer mes de separación, su ex pareja intentó matarla con un arma blanca, lo que la motivó a hacer la correspondiente denuncia por violencia de género.

Por esta razón Lorenzo estuvo tras las rejas durante 11 meses hasta que hace un mes y seis días fue liberado. Es así que, luego de haber ingerido bebidas alcohólicas, no respetó la orden de restricción y desató una tragedia incomprensible e irremediable.