Infectólogo alertó sobre una potencial temporada mixta de dengue y enfermedades respiratorias | El Territorio

martes 16 de abril de 2024 | 15:29hs.

Infectólogo alertó sobre una potencial temporada mixta de dengue y enfermedades respiratorias

Las temperaturas cálidas están presentes -cada vez- en más meses del año y los impactos son diversos y evidentes, siendo uno de ellos la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el Aedes aegypti (dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla) que se desarrollan rápidamente en climas cálidos y se vuelven más activos en la búsqueda de alimento, en este caso, sangre humana. Las altas temperaturas aceleran el ciclo de vida del virus del dengue dentro del mosquito, lo que aumenta las posibilidades de transmisión de la enfermedad a los humanos, que ocurre actualmente con un pico de contagios.



En este sentido, estamos ante la posibilidad de experimentar una coexistencia preocupante de enfermedades. Por un lado, las transmitidas por mosquitos como el dengue y por otro, las de tipo respiratorias. Durante una entrevista en el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el infectólogo Pedro Villalba se refirió al impacto del cambio climático en la propagación del dengue y otras enfermedades. En esa línea destacó que "el clima atípico ha provocado una prolongada temporada de la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti", lo que representa un "desafío para la salud pública".

"Estamos viendo cambios en las estaciones que afectan directamente la propagación de enfermedades como el dengue", explicó Villalba. "Anteriormente, la temporada de frío frenaba la reproducción de los mosquitos transmisores, pero ahora estamos viendo una persistencia del dengue durante todo el año".

Villalba advirtió sobre la posibilidad de una temporada mixta de dengue y enfermedades respiratorias, lo que podría ejercer una presión adicional sobre el sistema de salud. En este contexto, enfatizó la importancia de la vacunación contra la gripe en grupos de riesgo así como también poner en práctica otras medidas preventivas. "Es esencial que la población tome medidas para protegerse", instó Villalba. "Esto incluye la eliminación de criaderos de mosquitos en el hogar, la ventilación adecuada de los espacios interiores y el mantenimiento de una buena higiene personal".

El experto también ofreció consejos sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico, como mantener una dieta balanceada, hacer ejercicios regularmente y descansar lo suficiente. Además, destacó la importancia de la exposición solar moderada para mantener los niveles saludables de vitamina D, que desempeña un papel crucial en la función inmunológica.

En cuanto a las otras secuelas que se presentan con el dengue, el profesional remarcó que se produce una baja en las defensas con un aumento de linfocitos porque es una enfermedad viral que suele durar semanas y no mucho más, "es decir que la alteración de las defensas tienen una corta duración, pero sí es verdad que muchas personas presentan un cansancio que puede durar algunas semanas más".

"Después que padecemos dengue quedamos con una inmunidad para el mismo serotipo que nos afectó y se cree que 3 de 10 personas van a presentar síntomas y de estas personas que presentan un dengue grave o hemorrágico van a generar mayor inmunidad frente a otros cuadros posteriores", enfatizó el experto.

Finalmente destacó que si bien no hay nada escrito pero aquellos que contrajeron dengue, sería una buena propuesta personal para cada individuo utilizar barbijo para no contraer una infección respiratoria, "me parece oportuno", apuntó.