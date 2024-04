Reabrió el comedor universitario trayendo alivio a decenas de estudiantes

miércoles 03 de abril de 2024 | 14:14hs.

Desde las 11:30 tanto ingresantes como estudiantes avanzados se acercaron a buscar la porción de almuerzo en el comedor universitario Nestor Kirchner de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), ubicado en la calle Felix Bogado casi Uruguay. Pese a que la apertura anualmente ocurre a mediados del mes de febrero, este año por la falta de adecuación que sufrió el presupuesto universitario, la apertura se extendió.

En diálogo con El Territorio, la estudiante, Milagros Kachuk, comentó que está cursando el tercer año de la licenciatura en Turismo y que las circunstancias económicas hacen del comedor una herramienta fundamental para asegurar la continuidad del cursado. "La verdad que nos da un gran alivio a nosotros que somos la mayoría del interior y que venimos a estudiar. Nos cuesta muchísimo porque tenemos que pagar los otros servicios que es alquiler, tenemos que pagar la luz, el agua, wifi, entonces nos complica un montón tener otro gasto", relataron.

Asimismo, la alumna oriunda de Fachinal dijo que en el almuerzo o la cena gasta mínimamente $4.000, sin elegir ingredientes exigentes o costosos. "Eso es todo aparte tanto el desayuno, almuerzo, meriendo y cena. No me pude presentar a rendir en ninguna de las dos mesas anteriores por esa circunstancia que no estaba abierto el comedor todavía. Estamos muy agradecidos de tener el comedor así y que nos pueden abrir", resaltó Kachuk. Y agregó que los requisitos para acceder a la beca son: certificado de alumno regular, historia académica, certificado de negativa de ANSES y negativa de IPS.

Por su parte, el secretario de Asuntos Estudiantiles, Alexis Janssen, mencionó que aún no tienen los datos de la cantidad de inscriptos ya que hoy aún muchos estudiantes estaban presentando documentación. "Hoy abrimos porque entendimos que era necesario, se está dando respuesta a los becarios del año pasado y se está pidiendo que las facultades asignen a los ingresantes. Las facultades están trabajando en las actualizaciones de becarios y pronto nos comunicaran la cantidad. Mientras, la idea es iniciar porque empezaron las clases y desde la gestión se entiende que es fundamental el comedor para que puedan continuar con sus estudios muchos estudiantes", detalló.

Cabe resaltar, que en el comedor Nestor Kirchner, asisten los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Escuela de Enfermería.

La opinión de los estudiantes

En tanto, en la llegada al comedor la estudiante de Trabajo Social, Camila Agustina Ocampo, expresó que la apertura del comedor es muy importante no solo para ella sino para cientos de alumnos. "Como vimos en un comunicado solo se va a otorgar el almuerzo, así que tenemos que seguir peleando para que se sigan ampliando las oportunidades, que vuelva la cena y que vuelvan los almuerzos los sábados. Esto significa un avance, pero hay que seguir luchando para que vuelva todo como antes".

A su vez, puntualizó que al día entre almuerzo y cena los montos inician en $5.000 teniendo en cuenta los precios de la mercadería en general y de las carnes.

"Hacer una comida completa se dificulta mucho hoy en día. Claramente que hoy se abran las puertas del comedor es significativo, pero también el comedor todos los años abre a mediados de febrero cuando empiezan las mesas de exámenes, y hoy están empezando las clases y claramente nos afectó a muchos y a muchas. Fue difícil el comienzo del año porque significó también que muchos compañeros y compañeras dejaron la carrera o se atrasaron al no poder rendir los finales y demás", sostuvo Ocampo.

En esa línea, añadió que el hecho de que el boleto gratuito se habilite tarde también complicó a muchos estudiantes que tenían que hacer un gasto en comida y pasaje.

Por su parte, Nicolás Javier Torres, estudiante de la licenciatura en Historia afirmó que al ser de Candelaria le queda a mano buscar su almuerzo y es algo útil para quedarse cerca de la facultad y no perder tiempo entre ir hasta su casa y volver.

De igual forma, Esteban de la licenciatura en Letras dijo que la apertura del comedor es algo que estaban necesitando todos los alumnos. "Entendemos también que hay un nuevo gobierno con otras medidas pero el comedor es súper importante porque es una ayuda para los que venimos del interior más que nada y por ahí no tenemos los albergues como tal ahora en este momento, entonces eso nos ayuda a nivel económico".

De la misma forma, Antonella de la licenciatura en Turismo dijo que la apertura tardía del comedor trajo mucha ausencia en las mesas de exámen. "Si bien ahora se abrió, sabemos que habrán más restricciones, a la hora de la inscripción piden muchos más requisitos que antes no pedían. Ahora piden constancia de alumno regular, historia académica, hasta negativa de ANSES y negativa de IPS, lo cual no tiene sentido porque todos somos -o la mayoría- hijos de trabajadores del Estado y tenemos esa obra social pero no significa que el acceso a la comida sea fácil", hizo hincapié en cuanto a los requerimientos.

Y cerró: "Para los que son del interior es un alivio saber que tienen un lugar donde ir para comer, aunque sacaron la cena, que eso es lo que nos están diciendo desde la facultad y una comida sale a partir de $5.000".