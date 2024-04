Detenido por tercera vez por golpear y amenazar a su ex

miércoles 03 de abril de 2024 | 6:03hs.

“No sé qué espera la justicia para encerrarlo y que cumpla una condena. Parece que buscan que me mate para actuar en serio”, reflexionó Yésica R. (31), quien el pasado 17 de marzo denunció por tercera vez a su ex concubino por golpes y amenazas.

En esta ocasión, la víctima contó con el respaldo de una amiga que fue testigo directo del hecho. En consecuencia, el agresor -identificado como Marcelo D. (31)- fue detenido y alojado en la comisaría de Colonia Aurora.

En tal sentido, la mujer lamentó que “hace siete meses estamos separados y ya lo denuncié tres veces por lo mismo: me persigue, me golpea y amenaza con matarme. Me hace lo que quiere, pero lo dejan una semana preso y lo sueltan, y vuelve a lastimarme a pesar de la prohibición de acercamiento”, alertó.

La mujer reside en la ciudad de San Vicente y tiene un hijo en común con el acusado, quien tiene domicilio en Paraje la Gruta, Colonia Aurora.

Con relación al incidente del 17 de marzo, en su denuncia la víctima relató que ese día a las 8 conducía su Volkswagen Polo por ruta provincial 221, en sentido Alicia-San Vicente, cuando en un momento fue interceptada por una Toyota Hilux conducida por su ex concubino, quien le cerró el paso y la obligó a orillarse.

“Vas a terminar mal”

El implicado estacionó y luego la bajó de su coche a los golpes, le mordió la cara y un brazo, y hasta le quitó parte de la ropa. Todo fue presenciado por una amiga de la víctima que viajaba con ella.

“Qué hacés cruzando ruta, de dónde venís. Seguro andás con otros hombres. Voy a buscar un arma y vas a terminar mal”, la amenazó su ex, tal como se cita en la denuncia radicada ante la comisaría de la Mujer de San Vicente.

En tanto, bajo amenazas la forzó a seguirlo hasta su domicilio, donde continuaron las agresiones.

En tal sentido, la denunciante mencionó que “en la casa me empezó a filmar, supuestamente para tener una prueba de que yo fui por mis propios medios, siendo que no fue así. Pero es un psicópata capaz de cualquier cosa”.

Tras mantenerla secuestrada por un par de horas, el hombre la dejó irse y la víctima pudo radicar la denuncia. Su amiga ratificó la acusación.

El médico policial en turno constató que Yésica R. padecía politraumatismos varios y traumatismo de tórax abdominal.

El acusado fue detenido y el miércoles pasado fue citado a indagatoria en el Juzgado de Instrucción Uno, donde se tramita un nuevo expediente por lesiones y amenazas de muerte.