Cristian Castro se mostró con su nueva novia a un mes de su escandalosa separación de Mariela Sánchez

martes 02 de abril de 2024 | 11:56hs.

Se sabe que Cristian Castro es enamoradizo pero en las últimas horas sorprendió a todos al presentar en sociedad a su nueva novia a poco más de un mes de su escandalosa separación de la cordobesa Mariela Sánchez.

Desde sus historias de Instagram, el popular cantante compartió la primera foto con una rubia llamada Ingrid Wagner, que es abogada, artista plástica y tiene cinco hijos.

“Mi novia hermosa”

, describió con una romántica canción de foto Cristian en la imagen donde se lo ve por primera vez con su nueva novia abrazados y sonrientes.

La relación entre Cristian y Mariela nació en el verano y duró dos meses, cuando se separaron en medio de un escándalo a fines de febrero, cuando se desgastó la relación por los celos de él y la forma en que el artista cambió su personalidad cuando viajaron juntos a México.

Lo cierto es que rápidamente el hijo de Verónica Castro dio vuelta la página amorosa y encontró a quien hoy es su nueva novia y ya la presentó de manera oficial en las redes.

La ex novia de Cristian Castro, Mariela Sánchez, estuvo en Intrusos, América Tv, y reveló el motivo de su inesperada separación con el cantante mexicano.

“Tuvimos una discusión fuerte a lo último porque él vio algo que no era”, expresó en el ciclo conducido por Flor de la V.

Acto seguido, Sánchez confesó que se separó porque Castro la celaba: "Yo no lo pude sostener porque dije ‘si no está viendo esto’… No era un ex novio mío. Ni siquiera. Enrico es amigo mío de toda la vida y es como mi hermano”.

Y detalló: “Frente a esa reacción de una persona que ve una foto de 2022, porque son las historias que arma Icloud, no puedo sostener que piense que tengo una relación con alguien que no”.

También le consultaron si ella tenía la esperanza de volver con el artista: “No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura”.