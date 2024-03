Detuvieron en Buenos Aires al principal sospechoso por el homicidio de la catequista obereña Gladis Gómez

jueves 21 de marzo de 2024 | 10:15hs.

El trabajo conjunto de la Policía de Misiones y sus pares de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires posibilitó la detención de Elías Emanuel F. (32), sospechado de ser el autor material del homicidio de la catequista y comerciante obereña Gladis Gómez (39). La captura se concretó ayer al mediodía en la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

El operativo estuvo a cargo de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad y el sindicado quedó alojado en la comisaría Primera de Grand Bourg, a la espera del traslado hacia Oberá, donde deberá responder ante el juez de Instrucción Uno Pedro Piriz.

El pedido de detención del Elías Emanuel F. fue elevado en septiembre pasado por parte del magistrado que entiende en la causa a partir de las pruebas reunidas por personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional II.

En consecuencia, se logró establecer que el sindicado residía en Malvinas Argentinas con su pareja y el hijo de ambos, como también que poseían tarjetas de débito y que eran beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Fue así que solicitaron informes a las empresas Red Link y Prisma, con lo cual obtuvieron registros de las extracciones bancarias que realizan.

En tanto, de determinó que utilizaban siempre los mismos cajeros automáticos de la sucursal local del Banco Nación. A ese dato sumaron un segundo que resultó clave: el día de cobro de la asignación del chico, ante lo cual tendieron un operativo encubierto que resultó exitoso. Ayer, efectivos se ubicaron en inmediaciones del cajero de calles Callao y Bouchard, donde alrededor de las 12.40 arribó el sospechoso y fue detenido.

Idas y vueltas de un resonante caso

La noche del 2 de marzo de 2022, Gladis Gómez fue asaltada en su local de calle Piedrabuena y Paraguay por dos motochorros, uno de los cuales le disparó, según contó ella misma antes de entrar en shock. A consecuencia de un impacto de bala en la cabeza, la víctima agonizó durante once días en el Hospital Samic de Oberá, donde finalmente falleció el 13 de marzo.

El deceso generó gran conmoción en la comunidad y se registraron varios pedidos por justicia, el más reciente el pasado miércoles, donde el obispo de Oberá, Damián Bitar, pidió “que no haya impunidad”. Con relación a la investigación del caso, vale recordar que Mario Antonio A. (28) y Santiago Miguel S. (27) estuvieron detenidos durante un año por indicios que luego fueron desestimados, lo que derivó en la falta de mérito.

Por ello, el 23 de marzo del año pasado ambos recuperaron la libertad y el caso volvió a foja cero.

Tras el cambio de jefe de la UR II se inició una nueva pesquisa que apuntó las sospechas hacia Elías Emanuel F., quien en el expediente fue nombrado por al menos tres personas: los dos sospechosos que fueron excarcelados y el testigo Lucas Adrián R. “Estuve con los dos jefes de la de la Unidad Regional a los tres días que había pasado el hecho, me pusieron presión por Marito por un video que tenían de las cámaras de seguridad (…) Me preguntaron por un tatuaje de un trébol en el cuello, y que era porteño y se me vino Elías, tiene ese tatuaje, yo vi, y el andaba por la zona”, señaló Lucas Adrián R.

Según el testigo, el “porteño” habría comentado que “le quiso dar un susto” a Gómez y “se le escapó” el disparo. Pero demoraron en dar con el sospechoso ya que luego del hecho habría viajado a la provincia de Buenos Aires, de donde sería oriundo.