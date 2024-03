Eldorado: niños caminan kilómetros para ir a la escuela porque no hay colectivo

lunes 18 de marzo de 2024 | 11:51hs.

Eldorado vive un drama con el servicio de transporte urbano, cuya prestataria es Kenia, que según señalan los mismos vecinos, desde fines del año pasado suspendió las frecuencias en varios barrios. Esto genera malestar y preocupación en la comunidad, dado que algunos niños deben caminar muchos kilómetros para llegar a la escuela. La situación se viralizó en un video protagonizado por María, de 5 años, quien camina cinco kilómetros todos los días para ir a la escuela. El video fue filmado por su mamá, Ángela Rodríguez, y en élse ve a la nena pidiendo que vuelva el colectivo para poder ir a la escuela.

“María va a turno tarde, va caminando a la escuela, tremendo caminar a esa hora con los calores que hemos tenido con temperaturas de 38 o 39 grados. Nosotros vivimos acá en el kilómetro 14 del barrio San Francisco y desde octubre del año pasado nos cortaron el servicio. Tuvimos todo octubre, noviembre y hasta ahora estamos sin colectivo”, se quejó Ángela en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“Hicimos nota, presentamos, y la empresa mandaba el colectivo de las 7 de la mañana y de las 12 del mediodía y a las 18, pero ahora solo viene de las 7 de la mañana, el del mediodía viene cuando quiere y no entra al barrio. No tenemos otro colectivo, si queremos salir a comprar algo o cuando mi nena se enferma, no tenemos otra opción que salir caminando”, se lamentó la mujer.

Ángela contó que tiene otra hija de 11 años que vuelve caminando de la escuela con otro grupo de chicos del barrio, dada la falta de frecuencias. Y de la misma manera que María, su nena de 5 años, otros tantos chicos de esa edad y más grandes van caminando hasta la institución educativa.