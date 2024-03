domingo 17 de marzo de 2024 | 6:00hs.

Voy ser completamente sincero con usted que está leyendo estas líneas. No es fácil escribir esta columna. No es fácil porque quien escribió y reflexionó en este espacio durante los últimos tres lustros es de las mejores plumas que han pasado por estas páginas desde su fundación allá por 1925, esto en mi humilde entender y el de muchos de mis colegas. Y venir a hablarle a usted, que domingo a domingo leía con atención y disfrutaba de su prosa, no es sencillo. Gonzalo Peltzer dejó la vara muy alta en este espacio y en la dirección de El Territorio. Trabajar para sostenerla en altura es lo que me comprometo a hacer.

Soy un convencido de que los logros nunca son exclusivamente personales. El crecimiento personal no es posible sin un contexto que, por la positiva o la negativa, te empuje. En ese contexto siempre hay otras personas. Yo en lo personal voy por la positiva, para negativa está la realidad de allá afuera. Y creo que el trabajo en equipo es fundamental para que crezcamos todos.

Hoy me toca ocupar el lugar que dejó Peltzer -acá en la redacción siempre lo llamamos por su apellido, tal vez como una muestra del respeto que le tenemos a quien consideramos un guía e impulsor de cambios importantes- y desde ahí coordinar un medio que está a 443 días de cumplir 100 años.

Muchas cosas han cambiado en estos 98 años y muchas cosas cambiarán en los que vienen. Pero hay algo que me propongo cuidar desde el lugar que me toca, es el rol que El Territorio tuvo en el desarrollo de la sociedad misionera. El Territorio fue, es y trabajaremos para que siga siendo una herramienta de información, de formación y de lucha, pero además un espacio de reflexión para el misionero. Y en esa línea transformaremos a este apartado de domingo en un punto de reflexiones con miradas diversas.

Y lo haremos trabajando en equipo. Desde ahora estas líneas estarán escritas por quien suscribe esta nota, pero también por otras plumas que son parte del equipo de redacción y a quienes seguramente haya leído muchas veces en otros contextos. Roberto Maack, Griselda Acuña, Mariano Bachiller y María Marta Fierro harán su aporte para acompañar la reflexión de cada domingo. El desafío es mayúsculo por lo que representa ocupar este espacio.

Cada uno de nosotros les ofrecerá domingo a domingo su reflexión sobre la actualidad, la cultura, la historia, el periodismo y tantas otras temáticas más en las que podemos pensar juntos para seguir creciendo.

Reflexionar en estos tiempos no es sencillo. La velocidad con la que corre la información es directamente proporcional a la velocidad con la que vivimos. Frenar un rato y pensar en la realidad en la que estamos inmersos es necesario. Y el domingo es un buen día para hacerlo.

La semana pasada Peltzer escribió acá que “los antiguos medios –El Territorio es uno de ellos– ya no son diarios sino marcas formidables que certifican el periodismo de sus plataformas”. Desde nuestras plataformas, y bajo la marca de El Territorio, estamos listos para acompañar a los misioneros, estén donde estén en el mundo, para que se tomen el tiempo de reflexionar y sigamos desarrollándonos juntos, por los próximos 100 años.