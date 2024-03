Territorio Fun

domingo 17 de marzo de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Bronceado- Maráma,

MyA & Robleis

2 La original Emilia & Tini

3 Can’t get enough

Jennifer López

4 Piscina Maria Becerra,

Chencho Corleone & Ovy

On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Houdini Dua Lipa

7 Energía bacana

Sebastián Yatra

8 Yes, and? Ariana Grande

9 Tarde Morat

10 Hands on me Meghan

Trainor & Jason Derülo.



Censurado por Tik Tok

El reconocido influencer salteño Diego Suárez conocido popularmente como Michelo, denunció que su cuenta de la red social TikTok fue dada de baja por una serie de críticas al presidente Javier Milei.

“Estamos viviendo momentos difíciles y hay censura”, criticó el influencer en un video que grabó en el que explicaba la situación que atraviesa y le solicitaba a sus seguidores que “envíen tickets” al soporte de la plataforma y que detallen que “la cuenta fue bloqueada injustamente”. “Todos mis videos son subidos a todas las redes sociales sin ningún problema y en TikTok me bajan los videos y la cuenta”, enfatizó el influencer que perdió su cuenta con más de 26 millones de seguidores y consideró que “es muy importante que el mundo conozca lo que pasa en el país”.

Suárez reconoció que en las últimas semanas compartió “videos sobre las políticas de Milei junto con datos económicos”, y que en el perfil había “una entrevista normal a Juan Grabois” que también se la habían dado de baja. El comunicador salteño inició acciones legales contra la empresa a la espera poder recuperar pronto su cuenta.



Nuevo juego dentro de Baldur’s Gate 3

Gameloft, compañía desarrolladora de Dreamlight Valley, simulador de vida real ambientado en el universo Disney, anunció que su nuevo juego se desarrollará en el universo de Dungeons and Dragons, el mismo desde donde nació la bomba de 2023, el premiado hasta más no poder Baldur’s Gate 3. Definieron el juego como “una experiencia ambientada en los míticos Reinos Olvidados con una jugabilidad cooperativa única construida alrededor de un innovador híbrido de supervivencia, simulación de vida y RPG de acción. Además, el estudio ofreció ofertas de trabajo para ayudar a desarrollar este proyecto que aún no tiene ni fecha, título, precio o plataformas de lanzamiento.

Euge Díaz, Paola y Ale Godoy, tiempo para saborear un buen plato y dialogar.

José Lukasieriz y Damián Aquino, charla de amigos.

Guillermo y Yanina compartieron durante la tarde calurosa.

Carolina e Inés disfrutaron de un buen momento.