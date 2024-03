Territorio Fun

sábado 16 de marzo de 2024 | 1:00hs.

1 Bronceado- Maráma, MyA & Robleis

2 La original Emilia & Tini

3 Can’t get enough Jennifer López

4 Piscina Maria Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Houdini Dua Lipa

7 Energía bacana Sebastián Yatra

8 Yes, and? Ariana Grande

9 Tarde Morat

10 Hands on me Meghan Trainor & Jason Derülo.



Estados Unidos prohíbe Tik Tok

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que obligaría a TikTok a desvincularse de su empresa matriz en China para no ser prohibido en territorio norteamericano. El proyecto fue aprobado por 352 votos a favor y 65 en contra -de los que 15 votos fueron republicanos y 50 demócratas- y ahora deberá tener el visto bueno del Senado y ser ratificado por el presidente Joe Biden, quien ha dicho que firmaría esa ley.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, instó en un comunicado al Senado a aprobar el proyecto para que el presidente estadounidense pueda firmarlo y convertirlo en ley, pero el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, no indicó si permitirá que la Cámara Alta proceda con un voto en el pleno. Fuentes de TikTok criticaron en diversos medios el secretismo de este proceso al que tachan de un intento de “prohibición”, por lo que esperan que el Senado “considere los hechos, escuche a sus electores y se dé cuenta del impacto en la economía” que tendría sacar adelante la ley.



Ansiedad por la vuelta de PC Fútbol

Una generación entera de amantes del fútbol y los videojuegos creció jugando a ser el manager de sus clubes favoritos gracias al icónico y recordado PC Fútbol. Su discontinuidad en el mercado fue un duro golpe que podría subsanarse pronto con la llegada de PC Fútbol 2024, un juego que está en desarrollo y podría llegar pronto. La saga de Dinamic Multimedia primero, y Gaelco después, lleva más de 15 años sin sacar un nuevo videojuego. Por ese motivo se estima que la llegada de PC Fútbol 2024 o 2025 signifique una vuelta triunfal y esperada por aquellos gamers que ya seguramente han pasado la barrera de los 30 años. El juego sigue en desarrollo, pero debido a la renuncia de ingresos de preventa, se está realizando a un ritmo más lento.

