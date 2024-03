Por primera vez no habrá laudo para definir el precio de la yerba mate por vigencia del DNU

jueves 14 de marzo de 2024 | 19:30hs.

La vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que degradó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) impide la fijación de precios y tampoco la Nación podrá laudar al respecto. Ya en diciembre, este matutino daba cuenta que el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei, quitaba al Instituto la potestad de fijar precios y ayer se conoció que tampoco la Nación podrá laudar al respecto, por lo que será el mercado el que determine los precios.

Parte del directorio intentó avanzar en un nuevo debate de precios, pero no hubo quorum. “Un día triste para el sector yerbatero”, fue como calificó Ricardo Maciel como representante titular en el Instituto por el Gobierno de Misiones. “Hoy se cerró el tercer intento de sesión de precios en el Inym sin poder debatirse por no lograr el quórum necesario ante la ausencia de los directores representantes del sector industrial y del Gobierno de Corrientes quienes plantean tal decisión amparados por el DNU 70 del gobierno nacional que recorta las facultades del Inym de fijar precio”, añadió.

Luego plantearía que después de 22 años ininterrumpidos, “este año la zafra gruesa de cosecha no tendrán precios bases oficiales de cumplimiento obligatorio para la hoja verde ni para la yerba canchada”. Es que como plantearon algunos integrantes de la mesa, al no haber sesión tampoco habrá laudo. Por lo tanto, no se avanzó la discusión de precios.

Como se informó en su momento, el gobernador Hugo Passalacqua había recurrido a la Corte, porque el citado DNU dejó “al Inym sin el manejo de recursos, al no permitirle discutir y fijar los precios para cada zafra”, entre otros recortes decididos por el presidente Javier Milei.

Como se viene informando, los productores venían pidiendo de base $505 el valor del kilo de la hoja verde y en estos momentos, el precio oficial es de $240 el kilo de hoja verde puesta en secadero. La idea de parte del directorio del Inym, era definir un nuevo precio para el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de septiembre. Esto finalmente, quedará sin definición.

“Ahora miles de agricultores yerbateros minifundistas quedan expuesto a lo que cada industria esté dispuesta a pagar por su producto e igual sucederá con cientos de pequeños secaderos con su yerba canchada. No existe libre mercado justo, cuando hay una posición industrial concentrado dominante compradora con miles de productores vendedores atomizados con poca capacidad de negociación”, sostuvo Maciel.

Recordó que “el sector viene en un proceso de recuperación de la liberación de mercado de los 90 que produjo una alta concentración y en los últimos 3 años, fue señalado por Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) como la economía regional mejor posicionada. Entonces -se pregunta- con qué necesidad y urgencia, desregular un sector que supo tener buenos indicadores de crecimiento y la base para ello fue garantizar un precio base para la materia prima”.

Recuerdan que el DNU también quita al Inym la potestad de crear registros. “Esto es obligar a todos los operadores de la cadena a cumplir diferentes exigencias que permiten tener trazabilidad y corregir informalidad. El combo de no fijar precios y no tener registros para control es complicado. La corresponsabilidad gremial ante esta situación también está con señal amarillo”, añadió Maciel.