Se dio por inicio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en Puerto Libertad

jueves 14 de marzo de 2024 | 11:19hs.

En la jornada de ayer, miércoles 13 de marzo a las 19, tuvo lugar en el recinto del Concejo Deliberante de Puerto Libertad, el inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. La sesión del cuerpo legislativo comunal fue presidida por Marcelo Aquino (presidente), la vicepresidenta María Elsa Urbina, y los concejales Maximiliano Morínigo y Ramón López del Frente Renovador; y Gabriel Giménez de Unión por la Patria.

La secuencia de la sesión fueron palabras del intendente Municipal Fernando Ferreira en la apertura del período de sesiones ordinarias 2024; Cuarto intermedio. Lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria del 29 de febrero de 2024 (aprobada por unanimidad). Lectura

de Asuntos ingresados para su toma de estado parlamentario. Proyecto de Ordenanza, autorización compra de artículos escolares al DEM. (aprobado por unanimidad). Proyecto de Ordenanza modificatoria artículos varios Ordenanza 18/23 General Impositiva Ejercicio 2024-DEM (aprobado por unanimidad). Proyecto de Comunicación, solicita al Ejecutivo Informes sobre

organigrama y plan de gobierno. Concejal Ramón López (a comisión, por solicitud del autor). Proyecto de Declaración.

Declarar de Interés Municipal Jornada sobre Prevención de Adicciones y Juego. Concejal Ramón López. Incluido sobre tablas. (aprobado por unanimidad). Palabras del Intendente Municipal Fernando Ferreira. El alcalde reelecto en la última compulsa electoral del mes de mayo de 2023, en un breve discurso comenzó diciendo “si bien no es obligación del Intendente asistir al inicio del

período de sesiones ordinarias, por ser nuestro municipio de segunda categoría, quise asistir para expresarles que me pongo a disposición para trabajar mancomunadamente con este Cuerpo, en beneficio de nuestro pueblo. Tenemos que redoblar los esfuerzos, estar más que nunca al lado de la gente en el contexto difícil que estamos atravesando" y precisamente refiriéndose a distintas medidas tomadas o proyectadas por el gobierno nacional, señaló que muchas de ellas impactan directamente en la vida de los misioneros, "pero bueno el pueblo mayoritariamente eligió un Estado ausente. No obstante al panorama incierto que tenemos por delante con los menguados recursos que disponemos, estaremos cada vez más cerca de la gente, apoyando la educación, la salud y la seguridad”.