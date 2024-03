Aumenta el colectivo en Eldorado

miércoles 13 de marzo de 2024 | 20:28hs.

El Concejo Deliberante de Eldorado aprobó el aumento del boleto del transporte urbano. La empresa ETCE, prestataria del servicio urbano de pasajeros había solicitado un aumento del valor del boleto, que fue aprobado por el Concejo Deliberante, aunque no al monto que solicitó la empresa.

ETCE, de acuerdo a lo informado al Concejo Deliberante y contando con una evaluación propia del valor de la tarifa técnica, solicitó $1410 en el mes de febrero. El Concejo, en votación dividida, aprobó los siguientes valores: $900 para el pago en efectivo, $700 para el pago con tarjeta electrónica, y $350 para el costo del boleto estudiantil en todos sus niveles.

La probación se dio con el voto favorable de los 4 concejales renovadores (María Cristina Bandera, presidente del cuerpo; Mauricio Acevedo Leal; Jorge Doldán y Leonardo Frey) mientras que los concejales de la oposición (Augusto Daniel González, Sebastián Tiozzo, y Fernando Montiel) votaron en contra del aumento.

Quienes se opusieron al aumento realizaron duras críticas a la prestación del servicio, ya que actualmente no se cumplen los itinerarios fijados, ni las frecuencias establecidas.

Gonzáles recordó que la ordenanza que da origen a la concesión fija en su artículo 31 que el precio del boleto deberá ser fijado de acuerdo a dos variables: el costo de la empresa y la incidencia que tiene dicho valor en el bolsillo del usuario, cosa que en este último caso no se estaría contemplando dada la situación económica de la población.

Por su parte el concejal Doldán, reconoció que el servicio que presta la empresa deja mucho que desear, y eso se demuestra en los numerosos reclamos que los vecinos realizan a los concejales “Me mandan fotos con los chicos en las paradas de colectivos que no pueden llegar a la escuela por la falta de servicios o refuerzos en los horarios pico”, expresó. A pesar de ello manifestó su voto a favor del aumento, aunque explicó que dicho aumento no será un cheque en blanco para la empresa y que se le exigirá que cumpla. “La situación nacional, provincial y municipal es muy compleja, pero nos hemos encargado de mirar todas las partes, en el análisis de ese contexto creemos que el vecino no puede pagar los $1410 que pide la empresa, por eso fijamos un pasaje a $700”.

Tiozzo expresó su rechazo, manifestando la dificilísima situación por la que atraviesa la gente, que no va viendo como su poder adquisitivo pierde día a día, y el aumento del boleto, a los valores que se proponen, sólo empeorará sus condiciones de vida “El contrato de concesión es de cumplimiento imposible, ya que no se le puede garantizar a la empresa la rentabilidad que se fija en el mismo, sin cumplir con lo que se expresa que se debe tener en cuenta la capacidad de pago del usuario del valor fijado. Por eso presentamos una nota solicitando que el Asesor Legal del municipio, analice seriamente la posibilidad de la rescisión del contrato de concesión”.

Acevedo Leal justificó su voto a favor manifestando que si no se aumenta se corre el riesgo de que Eldorado se quede sin transporte público si no se aumenta el boleto.

La ordenanza aprobada establece asimismo que la empresa debe arbitrar los medios necesarios para abrir más bocas de expendio y recarga de la tarjeta electrónica.

La fecha estimada, no está fijada en la ordenanza, de aumento del boleto es desde el 25 de marzo. ETCE deberá arbitrar los mecanismos necesarios para la recarga de la tarjeta electrónica.