Unam: el comedor todavía no abrió y hay incertidumbre en los estudiantes

miércoles 13 de marzo de 2024 | 19:00hs.

Un hecho al que los estudiantes universitarios calificaron como “inédito” se está viviendo con el comedor de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) del barrio El Palomar (calle Félix Bogado 2160), que todavía no abrió sus puertas y al que acuden diariamente decenas de alumnos de la Escuela de Enfermería, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Humanidades. Un escenario similar ocurre en el Campus, donde funciona otro espacio similar para los albergados y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.

Generalmente estos lugares comienzan a brindar el servicio de almuerzo -y en algunos casos cena- en febrero cuando arrancan las mesas de exámenes. Pero hasta hoy no se sabe cuándo abrirá y los rumores sostienen que será recién cuando comience el dictado regular de clases.

En ese sentido, Lucas Ruiz Moreno, estudiante de la carrera de Historia y Consejero Estudiantil, contó a El Territorio que los alumnos están sumamente preocupados al no contar todavía con este beneficio y además sumó al reclamo el mal estado de los albergues, donde en algunos casos, dijo, hay más de cinco personas conviviendo en una sola vivienda sin internet y en mal estado.

“Pedimos la apertura inmediata del comedor universitario, que a su vez no tenga restricciones, no tenga aranceles y sea para todos los estudiantes regulares. Para nosotros no hay que pedir un requerimiento académico, porque para estudiar primero me tengo que alimentar”, señaló en diálogo con este medio.

“Hoy nuestros compañeros están comiendo, muchos de ellos, una sola vez, otros no vuelven a la universidad por la no apertura del comedor, otros compañeros están pensando en dejar la universidad porque no tienen los recursos y van a tener que ponerse a trabajar o ver otros mecanismos para llevar adelante esta situación económica”, agregó el joven que también integra el Frente de Estudiantes en Lucha.

“Es una situación sumamente grave en donde los responsables institucionales quieren aplicar el ajuste de Milei sobre los estudiantes, tocando el hilo más fino que es la comida”, indicó.

En febrero pasado el Consejo Superior de la Unam declaró a toda la universidad en emergencia presupuestaria. La prorrogación del presupuesto 2023 por parte del Poder Ejecutivo Nacional sin tener en cuenta los altos niveles de inflación puso en jaque a todas las universidades del país y la de Misiones no fue la excepción.

Este panorama planteado “afectará seriamente el cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad a lo largo del presente año lectivo”, se explicó a la hora de argumentar la declaración “por ello resulta necesario planificar sobre los recursos económicos con que se cuenta a fin de cumplir con sus objetivos y fines institucionales, previstos estatutariamente, desarrollando políticas en beneficio de la comunidad educativa”.

Calidad

Por otro lado, los estudiantes pidieron poder tener albergues de calidad. “El aumento terrible que hubo en los alquileres golpeó muy fuerte a los universitarios. Los alquileres comienzan, más allá de las cuatro avenidas, en $80.000 y en algunos casos superan los $150.000. Ante esa situación hubo un superpoblamiento en los albergues, teniendo en cuenta que aumentó enormemente el pedido de las becas para este fin. En algunas ya habitan entre ocho y hasta once compañeros”, sostuvo Ruiz Moreno.

“Todo esto que ocurre es un hecho inédito y expresa el ajuste que se está llevando adelante en la universidad pública. El ajuste del Gobierno nacional que congeló el presupuesto y está dejando prácticamente un hueco en la universidad”, añadió el alumno.

Precisamente, días atrás, el secretario general de Asuntos Estudiantiles, Alexis Janssen Harms, explicó en Radio Universidad que este año la Unam tuvo 400 solicitudes de chicos que buscaban alojamiento, número récord para la casa de estudios misionera, de los cuales quedaron solamente 130. A su vez comentó que en toda la provincia la casa de estudios tiene 1.000 albergados sobre una población estudiantil de más de 25.000 alumnos.

“Es un año con mucha preocupación por lo que está ocurriendo. Estamos con los mismos fondos con los que contábamos el año pasado, en algunas cuestiones no podemos proyectar porque no tenemos visión de futuro. Está claro el mensaje del Gobierno nacional de no invertir en la educación”, sostuvo Janssen Harms.

“De las becas nacionales no hay información hasta la fecha y todas las universidades están con la misma incógnita”, finalizó.