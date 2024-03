Botella de agua y gorro, infaltables para salir a la calle en plena ola de calor

miércoles 13 de marzo de 2024 | 16:00hs.

La semana continúa sin pronóstico de lluvias y el calor aumenta en toda la provincia. Según había adelantado Opad la sensación térmica para hoy podría llegar a los 43º en Posadas. En este sentido, El Territorio salió a la calle para preguntar a los vecinos posadeños cómo se cuidan y se protegen de las altas temperaturas.

Cerca del mediodía, un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Posadas, cortaban el césped en cercanías al Parque del Conocimiento. Con gorros, lentes, mangas largas y pantalones se protegían bajo los impactantes rayos del sol. "Nosotros venimos con mangas largas, usamos protección en la cabeza, tomamos mucha agua sobre todo y tratamos de hacer unos intervalos de descanso ante el sofocante calor. Nos tomamos unos diez minutos para reponernos y refrescarnos. Yo les pido que vengan con protección en la cabeza, cuello y brazo y que utilicen botas", comentó Matías León, encargado del grupo.

Asimismo mencionó que se mantienen hidratados con agua y algunos vecinos también le acercan agua, hielo o alguna bebida hidratante. Algunos usan protector solar pero mayormente se protegen con ropas que cubren la mayor parte del cuerpo, gorras, lentes de sol y calzado adecuado.

"La municipalidad nos provee tanto ropas de veranos como ropas de invierno. En estos casos la bebida también nos traen y las botas nos dan también. Lo único que le pedimos es que traigan algo para cubrir la cabeza y alguna remera que sirva para cubrir el cuello", agregó el trabajador.

De esta forma, logran cumplir sus tareas evitando -lo máximo posible- las consecuencias del sofocante calor. La vestimenta y los lentes no solamente sirven para afrontar los rayos del sol, sino también para evitar ser salpicados por la gran cantidad de heces de perros dispersas por la costanera y otras zonas de paseo.

"Generalmente la gente no junta el excremento de su mascota y eso nos termina ensuciando. A veces no vemos y hasta pañales dejan tirado, pero lo que más se encuentra son las heces", indicó uno de los trabajadores.

Por su parte, Zuni junto a su hijo regresaban de la escuela en una de las horas pico del calor, cerca de las 12 del mediodía. "Tengo que usar gorra si o si y tomar mucha agua porque este es el horario al que debo venir todos los días. Varios chicos se descompusieron en un acto debido al calor y la ambulancia no llegaba nunca. Estamos ante temperaturas que ni el aire es suficiente y yo no salgo sin agua y gorra", expresó la madre.

En tanto, Paula, contó mientras esperaba el colectivo, que toma mucha agua y se alimenta de comidas con poca sal. Soy diabética y tengo problemas de estómago entonces ya mantengo una dieta liviana y salgo con mi botellita de agua. En lo personal trato de salir lo menos posible cuando el sol está muy fuerte.

De igual forma, Fabio, un taxista que aguardaba a un pasajero en las zonas de mayor movimiento de Villa Cabello, disfrutaba de un tereré para mantenerse hidratado. "Trabajo durante el día como taxista y estoy muchas horas en la calle. Para paliar esta hora de calor tomo mucha agua o como en este momento, me hidrato con tereré", dijo el conductor.

Recomendaciones

En una nota reciente, el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Norberto Sotelo, nombró algunos consejos a tener en cuenta frente a las altas temperaturas. "Las recomendaciones son evitar salir de la casa en lo posible, sobre todo en horarios en los que el sol pega bastante. Si la persona tiene que salir, hidratarse y llevar consigo agua, evitar líquidos muy azucarados y alcohol en el caso de los adultos, cubrirse las mangas, usar sombreros o gorros", subrayó.

A su vez, tuvo en cuenta que el exceso de agua puede perjudicar a personas que padecen de afecciones médicas, como la hipertensión. "Cuando la persona tiene alguna cuestión médica anterior, puede consumir sales de hidratación y hay bebidas que tienen hidratantes con iones. Al sudar perdemos sodio, electrolitos, potasio y un montón de minerales que son como la batería del cuerpo. Cuando el sudor se seca, la piel queda un poco irritada porque queda la salinidad en la piel", explicó.

En este marco,había señalado que el consumo de agua, fruta o algún elemento que mantenga el cuerpo hidratado con solutos ayuda a evitar la deshidratación, que es el primer síntoma de un golpe de calor. "A partir de la deshidratación la temperatura del cuerpo sube, la piel se pone roja, empieza a secarse la boca, hay mareos y dolor de cabeza. Esos síntomas implican que la persona está sufriendo un golpe de calor", agregó.

"Los síntomas del golpe de calor pueden tornarse complicados si la persona es mayor o un niño porque la temperatura del cuerpo se eleva pudiendo llegar hasta los 39° y, en el caso del niño, puede tener una convulsión por esa temperatura", advirtió. "También puede haber náuseas o vómitos, y el vómito produce más deshidratación. Si el golpe de calor es muy intenso, la persona puede quedar en una situación de obnubilación, es decir, queda perdida y fuera de sí, y puede perder el conocimiento", ahondó.

Por este motivo, el médico recomendó que la persona que trabaja expuesta al sol utilice ropa holgada, con mangas, se cubra tanto cabeza como ojos y, en los tiempos de descanso, que se hidrate y refresque. Asimismo, dio la pauta de que "a los niños hay que mantenerlos hidratados, no exponerlos al sol ni a temperaturas elevadas y hacer juegos tranquilos para que no se agiten mucho; no hay que esperar que el niño nos pida el agua, sino ofrecerle la bebida o fruta todo el tiempo".

"Tenemos que tomar la costumbre de salir con la botellita de agua en la mochila o en la mano. Todos tenemos que tomar recaudos ante el sol y el calor: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores", recalcó.

Por otra parte, sugirió evitar los cambios de temperatura de golpe. "Los lugares que están acondicionados son más agradables ante las altas temperaturas y lo ideal sería exponernos paulatinamente a la otra temperatura. Por ejemplo, ventilando el auto antes de llegar y bajar. Los adultos jóvenes no lo hacen porque no perciben un cambio, pero un bebé o un adulto mayor pasa de 24° adentro del auto a 38° en el exterior y sí lo siente. Lo mismo con los ambientes laborales y los domicilios", completó.

Del mismo modo, hizo hincapié en quienes salen a caminar en la costanera en horarios de la siesta. "Quienes quieren salir a hacer actividad física tienen que tener cuidados entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde por el sol extremo. Quizá no tenga un golpe de calor, pero la quemadura del sol puede ocasionar daño a largo plazo en la piel", concluyó.

Bola de calor

(Por Marcelo Rodríguez)

La mañana avanza. El calor ya está presente desde temprano. Ola dicen en los medios y así no hay agua ni líquido que alcance. El sol quema, gráfica y literalmente. Unos pocos minutos de exposición bastan para que la piel lo sienta. Protector, sombrero, gorra, agua, tela de algodón si es posible clara, sombrilla. Todo sirve para resistir los rayos de febo, que asoma calcinante en estos días acá, mientras en otros lugares la lluvia no da tregua y el granizo es la expresión de la amenaza por si el agua, rayos, truenos y viento no bastaran.

Hemos asistido al espectáculo de aguas danzando por las calles de Corrientes, Rosario, Avellaneda, Lanús y La Plata. Es el desmonte gritan las ecologistas. Mientras tanto acá se mira al horizonte en busca de nubes al tiempo que surge “cuando llegará el agua que calme tanto ardor”.

Grandes bolas de fuego achicharran todo. Los brazos del conductor que clama por protector solar, como la niña bajo la sombra de la parada que reclama a la madre por un helado, porque hace calor. La doña que vuelve del mercado con bolsas gime de calor. Alguna piel desnuda desafía en bicicleta al rey del cielo mientras el callejero de la cuadra tiende al charco de la esquina. El asfalto y el cemento quema en la ciudad donde faltan árboles y su sombra. Poca gente en las calles, muchas mangas largas en los brazos de motoqueros y en el parlante suena Jerry Lee Lewis con "grandes bolas de fuego", así es el calor.