Violencia narco en Rosario: "El miedo se siente, está la sensación de que te puede pasar algo"

miércoles 13 de marzo de 2024 | 13:40hs.

La violencia narco ha crecido en el último tiempo en la ciudad de Rosario y llegó a uno de sus puntos más altos en la última semana cuando cuatro personas, dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio, fueron asesinadas por bandas narcos.

Tras los hechos, la ciudad se paralizo, hubo pedido de justicia con cacerolazos incluido, pero los hechos no pararon, las bandas siguieron actuando, en las últimas horas se conoció un video donde dos personas en moto gatillaron contra dos chicos que salían de una cancha de fútbol, afortunadamente los disparos no salieron y los chicos huyeron del lugar. El mensaje de seguir “matando inocentes”, va dirigido contra el gobierno provincial, el cual comenzó una política de erradicar el problema dando como primero paso la requisa de las unidades penales en el cual se encuentran los líderes de las bandas que operan en la ciudad.

“Rosario se está viviendo una situación muy anómala y crítica, la crisis en la seguridad pública es alarmante”, fueron las primera palabras del periodista misionero y editor general del diario La Capital, Jorge Salom quien reside en la ciudad de Rosario hace unos 40 años.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el periodista contó que “lo que fue pasando en los últimos días parece ser un nuevo estadio del avance de las bandas narcos en la ciudad. Por primera vez, ellos anunciaron que iban a salir a matar gente inocente y lo hicieron. La semana pasada asesinaron a dos taxistas, colectivero y playero, ninguno de ellos tenía que ver con narcomenudeo y el narcotráfico, todos trabajadores que estaban haciendo sus tareas cuando fueron asesinados”.

Si bien tanto el estado nacional como el provincial tomaron medidas para frenar esta ola de violencia, según explicó el Salom la idea de las bandas de sembrar el miedo en la ciudad dio resultados.

“La situación es crítica, las personas tenemos miedo de salir a la calle la cual esta desierta, estuvimos cinco días sin colectivos con lo que ello implica para una gran ciudad, cuatro días sin taxis, las escuelas recién hoy abrieron y no todas. La ciudad estuvo paralizada por varios días por el temor. La imagen muy parecida a la primera cuarentena en la pandemia cuando no salíamos a la calle y la ciudad estaba desierta”, explicó.

En la jornada de este miércoles de a poco volvieron a funcionar los servicios como el colectivo, los taxis y las escuelas, aunque no todas volvieron a abrir. Los supermercados y negocios que generalmente atendían hasta las 22/23hs, por el miedo cierran antes, inclusive dieron a conocer que cerrarán las puertas a las 20.30.

“Siguen pasando cosas que son muy significativas, por ejemplo los centros de atención de la salud municipal que normalmente funcionan todo el día y que son muy importantes para las personas que no tienen acceso a la salud privada o a tratamiento de la salud, normalmente atienden todo el día y ahora la Municipalidad anunció que momentáneamente van a atender hasta las 14, esto es un ejemplo contundente de lo que está pasando, y esto que está pasando nos salpica en la vida diaria todo el tiempo y la gente claramente tiene miedo porque esto parece ser una gran ruleta rusa y uno no sabe cuándo, en qué momento y en qué lugar puede ocurrir algo. Se puede ver como se manifiesta el miedo, vas por la calle y si escuchas el sonido de una moto no podes evitar darte vuelta y sentir por un instante la sensación de que te puede pasar algo, el miedo se siente de esa manera”.

Pese a que se desplegaron más efectivos de las fuerzas de seguridad, la sensación de la población es que el problema va a seguir por un tiempo.

“Personalmente no soy muy optimista, obviamente que tanto el gobierno provincial como el Gobierno Nacional hicieron una serie de anuncios, pero básicamente es más de lo mismo, la sensación de que no hay razones para pensar que esto se terminó y eso es lo que te lo que te preocupa. Habrá más efectivos de la Gendarmería, Policía Federal y Fuerza Federales en general patrullando las calles de la ciudad, esto ya se hizo en los últimos 10 años que es más o menos la década que coincide con el comienzo de esta escalada infernal de violencia. Los gobiernos no importa de qué signo político sea, no entienden el problema de la seguridad pública, no saben cómo solucionarlo y reducen todo a poner más policías en la calle, entonces ponen más policías por una semana, diez días, un mes o seis meses; luego los gendarme se repliegan a otro lugar a otra ciudad y entonces la situación vuelve a ser la misma de antes”, explicó.

En esa línea agregó, “me parece que la clave es que haya una política de seguridad que sea mucho más amplia y abarcativa que contemple la educación, la salud, el deporte para los chicos de la pubertad y la adolescencia, que a esa edad empiezan a trabajar en el narcomenudeo en fin y eso yo no lo veo, no lo estoy viendo todos los anuncios son espasmódicos son para mañana, pero no apuntan a una solución de fondo yo la verdad que no, no lo estoy viendo", dijo el oriundo de Campo Viera.

Para cerrar, el oriundo de la tierra colorada, indicó que “el Estado se tiene que hacer cargo y le tiene que poner un límite a esta situación, pero para eso necesita elaborar políticas de seguridad, ver cómo se hizo esto en otros lugares del mundo, elaborar políticas de fondo que por un lado apunten al corto plazo y por otro lado apunten al largo plazo”.