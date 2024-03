Salario docente: “La provincia evalúa hasta dónde puede absorber parte de lo que Nación dejó de transferir”

martes 12 de marzo de 2024 | 10:49hs.

La semana pasada el Gobierno nacional prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo que asigna una porción de los recursos de coparticipación al sistema educativo. El artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, había establecido por el plazo de cinco años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”.

Pese a las interpretaciones que pudieron surgir tras este anuncio, lo cierto es que la prórroga no contempla el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). En ese marco, El Territorio dialogó con Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE) sobre la situación salarial de los educadores en la provincia.

La última actualización de haberes fue del 22 % en febrero, decreto mediante, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua.

¿Qué pasos siguen respecto a la discusión salarial teniendo en cuenta los recortes de Nación?

Lo primero: aclarar que el decreto que difundió la Nación el fin de semana o el jueves de la semana pasada, es un decreto que lo que establece es la continuidad de los fondos que son coparticipables en materia educativa, pero no así los fondos del incentivo docente, que tiene dos componentes, incentivo docente y conectividad. Entonces, esos fondos no están garantizados, no van a venir. El secretario de Hacienda de la Nación ya les informó a los ministros de todo el país, a los ministros de Hacienda, participó el contador (Adolfo) Safrán de esta reunión, de que esos fondos ya no se van a transferir, ni siquiera va a haber reconocimiento de lo adeudado.

Y son recursos que se transfieren desde hace muchos años, desde 1998…

La verdad que esto nos sorprende a nosotros, porque luego de 23 años se toma una decisión de manera unilateral de discontinuar con una política de transferencia de recursos que no viene de la provincia, que va directamente al bolsillo del trabajador docente. Entonces, ahora todas las provincias del país, las 24 jurisdicciones tendremos que salir a ver de qué manera recomponemos esos recursos que envía la Nación, que no es solamente 16.500 de incentivo y 12.250 de conectividad, sino que son por cargos. Es decir, el docente que tiene mayor antigüedad cobra los dos componentes doble, porque se paga por cargo. Entonces, bueno, esto va a significar una tensión, indudablemente, en cada una de las jurisdicciones, que, indudablemente, el gobernador, los ministros van a tener que ver cómo lo vamos resolviendo. Entonces, es una situación muy compleja la que estamos viviendo, sobre todo porque hay también indefiniciones.

¿Y los fondos de conectividad?

La Nación ya comprometió las transferencias de recursos, nosotros estuvimos chequeando con el tesorero de la institución del Consejo General de Educación, con el contador Fabián Kruki, y al momento no hemos recibido las transferencias de conectividad que nos adeudan de noviembre, de diciembre y ahora también de enero. Ya hemos mandado toda la documentación para que nos transfieran en enero. En este marco de incertidumbre, el Gobierno Nacional se reúne mañana - por hoy - nuevamente con los ministros y con los gremios nacionales para fijar un piso. La provincia está de acuerdo en que se fije un piso, siempre y cuando este piso signifique el compromiso del Gobierno Nacional de transferir los recursos para cumplir el compromiso de acceder a ese piso.

¿Cuál es el piso actual en Misiones?

Nosotros estamos con un piso actual, pensando que la provincia pagó con recursos propios el incentivo y la conectividad, estamos con un piso actual de 165 mil pesos. Y obviamente estamos esperando que la Nación pueda complementar los 85 mil pesos que falta para completar los 250 mil que estableció la paritaria al mes de diciembre y que aún se sostiene porque no ha habido acuerdo del próximo monto.

¿Y la provincia prevé reestructurar, recomponer con fondos propios algo de lo que se perdió con los recortes de Nación?

Eso lo está evaluando el gobernador de la provincia. La verdad que es una situación de extrema tensión porque nosotros ya quedamos sin inversión en infraestructura. No es solamente la restricción en el sector docente, sino también hay restricción en la energía, hay restricción en recursos que vienen para el transporte. Entonces claramente la decisión hoy del gobierno de la provincia es una decisión muy cauta, muy medida para ver hasta dónde puede absorber parte de lo que transfirió durante 23 años la Nación y que de un día para otro ha dejado de transferir.