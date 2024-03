El territorio Fun

sábado 09 de marzo de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Bronceado- Maráma, MyA & Robleis

2 La original Emilia & Tini

3 Can’t get enough Jennifer López

4 Piscina María Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Houdini Dua Lipa

7 Energía bacana Sebastián Yatra

8 Yes, and? Ariana Grande

9 Tarde Morat

10 Hands on me Meghan Trainor & Jason Derülo.



Un nene murió por culpa de Tik Tok

Un nene de 11 años murió en Inglaterra después de participar en un “reto” viral de TikTok que implicaba inhalar una sustancia tóxica. Se trata de Tommie-Lee Billington, oriundo de la localidad de Lancashire, quien sufrió un paro cardíaco mientras estaba en la casa de un amigo.

Tras el incidente, el chico fue trasladado de urgencia al hospital y, a pesar de los intentos por salvarlo, perdió la vida un poco después del mediodía. “Tenía un corazón de oro, nuestra familia está completamente devastada”, expresó Tina Burns, la abuela de la víctima.

De acuerdo a lo que informó la familia, el nene había intentado hacer un “desafío” viral que conoció a través de las redes sociales llamado “chroming”. El mismo consiste en inhalar u oler sustancias tóxicas como pinturas, disolventes, latas de aerosol, productos de limpieza o nafta, y grabarse a sí mismo, ya que lo que puede provocar es dificultad para hablar, mareos, alucinaciones, náuseas y desorientación.

También puede provocar un paro cardíaco o asfixia.



Se viene el mejor juego del año

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reveló la lista de los videojuegos nominados a los premios BAFTA 2024, que se entrgarán el 11 de abril. De esta manera, entre los favoritos se encuentra Marvel’s Spider-Man 2, que fue el que acumuló más nominaciones, en total en 9 categorías. Otros dos que le siguen muy de cerca son Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3 con un total de ocho nominaciones, mientras que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha acumulado siete nominaciones. competirán contra Super Mario Bros. Wonder y Dave the Diver por ser proclamados el mejor juego del año.

