Familiares de Dana Sanchez piden respuestas a la Justicia: "No estuvo detenido y hasta se le entregó el auto"

El 11 de enero, una joven madre de 24 años falleció por las heridas que sufrió luego de haber sido atropellada por un automóvil conducido por un hombre de 65 años, identificado como Salvador Bareiro (65). Dana Anabel Sánchez caminaba por la vereda junto a una acompañante circunstancial de 60 años, que aún se encuentra internada en grave estado, sobre la avenida Leandro N. Alem de Posadas hasta el momento en que un vehículo impactó de espaldas a las víctimas.

A un mes y medio del hecho, la familia de Dana Sánchez descubrió que el hombre implicado no está detenido ni fue demorado en el momento, y su vehículo, prueba fundamental para el caso, no se encuentra bajo resguardo judicial. Por este motivo, organizaron una concentración en el domicilio de la joven para luego marchar al lugar en el que ocurrió el siniestro fatal. "Estamos en nuestra lucha diaria pidiendo Justicia por Dana Sánchez, porque un conductor temerario le sacó la vida. Dejó una niña de 6 años sin madre", subrayó el papá de la joven, Juan Carlos Sánchez, en diálogo con Radioactiva (100.7).

A su vez, explicó que la familia se acercó al Juzgado el jueves para presentarse como querellante de la causa y una secretaria les informó que el conductor del vehículo no está detenido, que el automóvil no está bajo resguardo judicial y que tanto el Juez como el fiscal a cargo de la causa se encuentran de vacaciones. "Nos encontramos con la sorpresa de que este hombre no fue detenido, no estuvo demorado ni siquiera media hora, y hasta se le entregó el auto porque no está más en resguardo judicial en la dependencia decimosexta, correspondiente a esa jurisdicción", manifestó indignado.

"Nadie nos da una explicación. Si por algo menor no se le entrega un vehículo a nadie, ¿cómo puede ser que a un mes y medio le hayan entregado el vehículo que es la prueba fundamental del caso? Nosotros queríamos hacer una pericia privada", cuestionó el papá de la víctima fatal. Asimismo, puso el foco en que "la prueba fundamental no está en resguardo judicial y el Juez está de vacaciones, igual que el fiscal de la causa; las dos figuras predominantes se tomaron vacaciones al mismo tiempo".

Sobre esta línea, agregó que "los testigos coinciden en que esta persona estuvo mal e, incluso, algunos dicen que tenía un grado de alcohol etílico, algo que ahora no podemos comprobar más". "Estamos en esta condición pidiendo Justicia porque esa persona causó daño y destruyó a dos familias; Dana tenía su pequeña familia con su hija", remarcó.

"Estamos destrozados porque mi hija no cometió ninguna imprudencia, iba caminando por arriba de la vereda y en contramano al tránsito. Es imposible que se tome este caso como un accidente de tránsito porque en el video se ve que hay dos personas atropelladas y hay fotos dolorosas de cómo quedó mi hija", manifestó.

Si bien la familia se había tomado su tiempo para hacer luto y confiar en que la Justicia actuaría, ahora contrató un representante legal que será querellante de la causa ante la falta de avances y respuestas. "Queremos que el juez salga a dar explicaciones y nos diga cuáles fueron los fundamentos que tomó. Mi hija no hizo ninguna maniobra mal, ésta persona fue temeraria porque le impactó de atrás", concluyó el papá de Dana Sánchez.