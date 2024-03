Con la película "Hedy Crilla, maestra de actores" arranca Mujeres en Red

jueves 07 de marzo de 2024 | 16:56hs.

El ciclo Mujeres en Red larga esta noche en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069), con la proyección de la película documental "Hedy Crilla, maestra de actores", de la realizadora bonaerense Luciana Murujosa. La función estreno de esta cinta en la ciudad de Posadas tendrá lugar a las 20 y la entrada tiene un valor de 1000 (bono colaboración).

La película "Hedy Crilla" rescata la historia y el legado de una mujer fundamental en la historia del teatro argentino, que a la vez es la historia de una mujer inmigrante, que debe comenzar una nueva vida en un país lejano y que lucha por seguir su vocación y no renunciar a su sueño. "Este film no es solo una biopic: es el rescate de una mujer crucial que ha quedado en el anonimato. Es un homenaje a ella y a sus discípulos que fueron el origen de nuestra forma de actuar. Es una historia particular y a la vez universal, donde la disciplina, la pasión y el amor dan forma a una película de visión obligatoria para el mundo teatral y que aportará sentido al público general", reseña el sitio Alternativa Teatral.

Solidario

Mujeres en Red es un encuentro multiartístico y solidario, que tiene en su origen el objetivo de poner en valor el hacer artístico y cultural de las mujeres en el marco del 8M. Y a su vez, en cada edición se elige colaborar con alguna entidad de la sociedad civil que trabaje en la comunidad con la población de mujeres e infancias, tanto para visibilizar su tarea como contribuir con el aporte económico obtenido por las entradas a los espectáculos.

En esta oportunidad, lo recaudado es a beneficio de la Asociación Recuperar, una asociación civil que trabaja en el fortalecimiento de la actividad artística y cultural local y tiene a su cargo la Sala Tempo desde hace más de 40 años.

Cartelera

Asimismo, la grilla del ciclo continúa del viernes 8 al domingo 10 en Sala Tempo (Ramón García 664, Villa Sarita).

El viernes la apertura será a las 20 con la charla "Desenreda el drama" de Natu Velázquez y luego, stand up con Juani Alzugaray y sus "Peripecias femeninas" y Rosario Benítez y su unipersonal "Frágil como una lechuga"; luego saldrá a escena "Astronauta" del grupo Espacio Base.

El sábado desde las 19, "Cuentos relativos a la mujer" con Laura Novomisky, presentación del Ballet Neoclásico Posadas dirigido por Cintia Mancilla y función de la obra "La enamorada" del grupo Agua de Río.

En tanto, el domingo, jornada final de Mujeres en Red, las actividades comenzarán a las 19 con la charla sobre historia y memoria del teatro misionero "Tía Maru. Maruja Ledesma el legado continúa" a cargo de Lucía Véliz; luego "Historias de mujeres", relatos de Sonia Vallejos y María Segovia. También, función de la obra "Residentas" del elenco Rosemi y cierre del festival.

Desde la organización del ciclo explicaron que cada jornada el bono colaboración en concepto de entrada es de 3000 pesos y promo 2x5000. Además, durante las jornadas se compartirá una muestra de artistas plásticas y venta de libros de autoras mujeres.

El evento cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Para saber más o reservar entradas, escribir a 376 4-686500