Comenzó una nueva propuesta universitaria en Santo Tomé

jueves 07 de marzo de 2024 | 14:58hs.

La Licenciatura en Administración tuvo este jueves su jornada de iniciación en Santo Tomé, en el marco del Programa de Ambientación Universitaria que tiene lugar en las extensiones áulicas de la Universidad Nacional del nordeste (Unne). Se concretó dando en cumplimiento al acuerdo de trabajo firmado el 13 de diciembre de 2023, entre la Comuna y la Universidad, para el dictado de materias de 1, 2do y 3er año de la carrera mencionada.

Esta jornada, con la presencia del intendente, Augusto Suaid, y el Viceintendente, Carlos Farizano, además de la decana Lic. Moira Carrió y otras autoridades de la Unne, se explicó que se busca fortalecer el proceso de los aspirantes y generar un sentido de pertenencia e identidad como futuros estudiantes de la institución. También fueron partícipes: el secretario de Asuntos Estudiantiles, Santiago Merino; el secretario de Planificación, Hernán Romero; la coordinadora de Extensiones Áulicas, Contadora Cristina Molnar, y el director de Educación Superior Municipal, Miguel Ángel Arismendi, Concejales, directivos de la Extensión Áulica, entre otras autoridades.

"Para nosotros es una alegría inmensa poder abrir otra oferta educativa universitaria en Santo Tomé porque nos pusimos un objetivo al llegar al Municipio como gestión, y es fomentar todo lo que tiene que ver con la educación pública. En este caso, hemos firmado hace un tiempo atrás un convenio estratégico con la Universidad Nacional del Nordeste, e invertir en los recursos humanos, invertir en ustedes que son el motor del desarrollo de cualquier comunidad", expresó Suaid y agregó: "Celebro las visitas de las autoridades, y esto sin lugar a dudas no va a quedar acá. Esto viene de la mano de muchísimas otras iniciativas, que vamos a ir completando, vamos a tener la carrera de ingeniería, el ciclo básico, que es importantísimo para todo nuestro departamento. Lo que queremos es capacitar y dar mano de obra calificada a las empresas que invierten en nuestra zona".

"Yo fui estudiante, sé los sueños que ustedes tienen, creanmé que es un orgullo ser parte de esta prestigiosa institución, y lo van a sentir en el cuerpo, esto se siente. Irse de su ciudad natal a buscarse un futuro a otro lado conlleva cosas buenas y malas. Hoy tienen la posibilidad de capacitarse en su ciudad. Seguimos invirtiendo en educación porque creemos que es la herramienta transformadora e igualadora de oportunidades. Todos los éxitos, es una gran oportunidad que tienen, créanme", enfatizó el jefe comunal.

En dicho acto apertura, Moira Carrió, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, dijo que "si bien estamos un poquito lejos, a algunos kilómetros de nuestra sede central en Resistencia, la verdad es que ya nos estuvimos metiendo por las aulas, por la dirección, por la biblioteca soñada y es muy importante para nosotros estar hoy acá, no solo por este recibimiento, sino porque significa que la educación pública está presente. Y no está presente sólo en sus lugares de origen, como son la ciudad de Resistencia o la ciudad de Corrientes, ya que somos una universidad regional que tenemos dos patas, una en la provincia de Chaco y otra en esta provincia".

En otro tramo de su alocución celebró "la decisión política del intendente de que todos los ciudadanos de la ciudad de Santo Tomé puedan cursar una carrera de grado en este contexto socioeconómico, macroeconómico que estamos viviendo, es una apuesta a futuro. Esto es una inversión en capital humano a largo plazo, que seguramente no se verá a un año, pero les puedo asegurar que la comunidad de Santo Tomé va a cambiar absolutamente por esta inversión que se está haciendo de que tengan otra carrera de grado".

Por otro lado, indicó que la facultad busca estar presente siempre. "Más allá de la distancia, nosotros les queremos asegurar que vamos a estar presentes, tanto el equipo de tutoría como el centro de estudiantes les van a contar cuáles son los canales de comunicación que vamos a tener, y a medida que ustedes vayan transitando la carrera todo va a ser un poco más sencillo. Nuestro objetivo y el de la intendencia de Santo Tomé es que ustedes se reciban, no importa el tiempo que transcurra, hasta que con el intendente le entreguemos el diploma de licenciado en administración", recalcó.

A su turno, el secretario de Asuntos Estudiantiles indicó: CComo facultad nos pone muy contentos que nos hayan elegido para poder continuar sus estudios en los tiempos que estamos atravesando. Tenemos que valorar el don que tiene la universidad pública en nuestro país, uno de los únicos países, no solamente en latinoamérica sino en el mundo, que brinda educación pública y gratuita hace más de cien años, y tenemos que aprovechar eso. Hay que aprovechar el esfuerzo que está haciendo el Municipio en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad trayendo esta carrera de grado, que no solamente es una carrera importante sino que la Universidad Nacional del Nordeste es una de las universidades más prestigiosas del país, no es cualquier unidad académica".

Merino instó a los ingresantes a familiarizarse con las herramientas que propone la facultad, en el marco del programa de orientación universitaria, cómo son las plataformas académicas, los planes de estudio y los canales de comunicación en la Extensión de Santo Tomé, siempre guiados por sede central.