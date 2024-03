Crimen de la catequista: encenderán velas para pedir "justicia y basta de impunidad"

miércoles 06 de marzo de 2024 | 14:17hs.

Gladis Gómez (39) fue asesinada por motochorros en un asalto al negocio que atendía por calle Piedrabuena de Oberá. El ataque a balazos fue el 2 de marzo de 2022 y la comerciante, que además era catequista, murió once días después (13 de marzo) en el hospital Samic de la mencionada ciudad. El hecho criminal, desde hace alrededor de un año no tiene detenidos y la investigación está practicamente sin avances desde hace seis meses.

En su momento hubo dos jovenes tras las rejas pero fueron liberados, y en septiembre del año pasado surgió de las declaraciones la identidad de un hombre (Elías) sobre el cual se requirió judicialmente la inmediata detención y está vigente un pedido de captura, que aún no se hizo efectiva en razón de que se habría escapado de la provincia horas posteriores al atraco.

Teniendo en cuenta el paso del tiempo y la falta de avances, es que las hermanas de Gladis decidieron manifestarse pacíficamente, visibilizando la falta de justicia. Será el miércoles 13 de marzo frente a la catedral San Antonio de Oberá, en pleno centro. Primero habrá una misa en el templo, a las 19.30, y luego, a las 20.30, encenderán velas.

"Seguimos en plena lucha y pidiendo justicia por nuestra hermana Gladis. Para que su muerte no quede impune", expuso Rafaela Gómez en Facebook, y en esa línea reclamó: "Pasaron dos años y nada se sabe de sus asesinos. Justicia por Gladis!".

En la última marcha que hizo la familia en Oberá, Rafaela había alertado que "los asesinos de mi hermana están libres, caminando entre nosotros", y ante eso reclamó "que las autoridades hagan su trabajo como corresponde", ya conociendo sobre la pista del tercer sospechoso cuyo nombre figura en el expediente, aunque en una primera instancia no fue citado y luego no fue hallado.

Con lágrimas en los ojos recordó a sus padres, lamentando que "mi papá está medicado, mi mamá se cerró en sí, no habla de su hija, no puede, están sufriendo y las hermanas estamos visibilizando el caso, exigiendo que vayan a fondo. Ojalá nos den una esperanza encontrando a los asesinos, poniéndolos tras las rejas, porque no es justo que estemos sufriendo y ellos (los asesinos) libres como si nada. Pedimos justicia y basta de impunidad".

El nuevo sospechoso

"Un tatuaje en el cuello y el acento porteño" enfocaron la investigación por el homicidio de la catequista hacia la pista de un tercer sospechoso identificado como Elías, quien tendría entre 27 y 30 años, y posee dos antecedentes por homicidio.

La figura del citado cobró relevancia luego que los dos principales sospechosos que tuvo la causa -Mario Antonio A. (28) y Santiago Miguel S. (27)- fueran beneficiados con la falta de mérito y recuperaran la libertad el 23 de marzo del año pasado.

De esta forma, la pesquisa por el homicidio volvió a foja cero, generando indignación en los familiares de la víctima y la comunidad en general. En tanto, desde septiembre todo avance está supeditado a la detención de Elías, quien en el expediente fue nombrado por al menos tres personas: los dos sospechosos excarcelados y el testigo Lucas Adrián R, quien también implicó a Mario Antonio A. y Santiago Miguel S. aunque en su declaración en sede judicial dijo que fue presionado por las autoridades policiales de aquel momento.

Lo concreto es que más allá del aporte del testigo, las pesquisas posteriores no lograron dar con el citado Elías, quien luego del hecho habría viajado a la provincia de Buenos Aires, de donde sería oriundo, aunque antes del crimen residía en Oberá.