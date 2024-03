Una encuesta asegura que Posadas es una de las ciudades con más gente maleducada del país

miércoles 06 de marzo de 2024 | 12:15hs.

Una insólita encuesta se dio a conocer en las últimas horas. Se trata de un informe de comportamientos ciudadanos titulada "Estudio: Ciudades Maleducadas" de la plataforma educativa Preply. El estudio se realizó en enero en 20 sitios de la geografía nacional encuestando a 1.500 personas y se difundió en las últimas horas.

En el documento se reveló una preocupante tendencia en las principales urbes argentinas. Entre las localidades evaluadas, San Miguel de Tucumán emerge como la más afectada por "actitudes maleducadas". En segundo lugar quedó Resistencia, Chaco; le sigue la ciudad de La Plata; en cuarta ubicación se posicionó la ciudad de Formosa y quinta está Posadas.

Completan la lista de las diez ciudades: Mar del Plata, el Gran Buenos Aires, Rosario, la ciudad de La Rioja y Guaymallén en Mendoza. Para calificar de esta forma a estos sitios se tuvieron en cuenta distintas actitudes de sus habitantes. Desde no levantar las heces de sus mascotas hasta obstruir el tráfico con vehículos mal estacionados, arrojar papeles en la vía pública, quedarse abstraídos con el teléfono en público, no reducir la velocidad al conducir cerca de peatones, no ceder el asiento en el transporte público, no respetar los semáforos al cruzar la calle, no respetar carriles exclusivos para colectivos o bicisendas, no respetar el espacio personal y escuchar música sin auriculares en público son algunos de los comportamientos que se valoraron para ubicar a las ciudades como inmersas en una dinámica de incivilidad que afecta la calidad de vida de sus habitantes.

Por otro lado, Juan Martín de Pueyrredón, en San Luis, se erige como un oasis de cortesía en medio de este panorama desalentador. Con una puntuación ejemplar, esta ciudad lidera el ranking como la más educada del país, seguida de cerca por otras localidades que demuestran un mayor compromiso con la convivencia cívica.

Este estudio, realizado en colaboración con Preply, plataforma de aprendizaje online, subraya la importancia de promover una cultura de convivencia y civismo en todas las ciudades argentinas.

“Sólo mediante el reconocimiento de nuestros errores y un esfuerzo conjunto por mejorar podremos construir comunidades más respetuosas y armoniosas para todos sus habitantes”, sostuvo el informe.

“Argentina es uno de los destinos turísticos favoritos del mundo, reconocido por su rica gastronomía y su vibrante cultura, que se distingue por su expresividad y pasión, elementos que a menudo pueden sorprender a los visitantes por su aparente falta de formalidad en comparación con otros destinos latinoamericanos”, finalizó.