En junio se vivirá la "UNE Espacio Abierto" en El Territorio

martes 05 de marzo de 2024 | 18:42hs.

Los primeros días de junio de este año se desarrollará una experiencia única e innovadora en el predio de Diario El Territorio, en consonancia con el aniversario y transitando el camino hacia la celebración del centenario del mismo. Se trata de "UNE Espacio Abierto” es un proyecto concebido como un espacio para generar nexos entre quienes ofrecen y quienes buscan en el ámbito del diseño, la construcción y la arquitectura, el desarrollo de nuevas ideas y la promoción de la creatividad, lo que promete ser un punto de encuentro crucial para el sector. Abarcará ocho jornadas de exposición, un sector exclusivo para disertaciones con la participación de más de 60 profesionales, así como 22 ambientaciones con experiencias inmersivas, totalizando una intervención de 3140 metros cuadrados.

La organización de UNE está a cargo de la Fundación RED de Ideas, con la arquitecta Alina Bistoletti y la diseñadora y MMO Laura Olmo al frente de la fundación, y Colorshop Posadas, entidades comprometidas con la promoción del diseño y la creatividad en la región. UNE se presenta como una oportunidad única para sumergirse en el mundo del diseño y la construcción.

“La génesis de UNE surge de la necesidad de establecer conexiones significativas y crear espacios propicios para el florecimiento de la innovación en estos campos tan relevantes”, comentó Bistoletti, a la vez que remarcó que “La iniciativa busca, a través de la unión de conceptos y valores, acercar la mirada sobre el diseño arquitectónico y la construcción, con el objetivo de cerrar la brecha entre el mercado y su audiencia. En este sentido, se enfatiza la importancia del diseño de autor, el valor de la singularidad y el esfuerzo detrás de cada marca, todo ello en sintonía con las demandas actuales del mercado y los consumidores de productos y servicios de calidad”.

“Así como, a nivel nacional, se realizan hace varios años proyectos de esta índole, como ser intervenciones en casas antiguas, edificios históricos, espacios abiertos, etc. esta Experiencia invita a la participación activa de marcas, empresas y profesionales, a sumarse dejando su huella en esta entrega inicial, en la transformación de un edificio que posee 40 años de historia a nivel provincial” resaltó Olmo. Lo pueden hacer mediante la colaboración en la creación de ambientes tanto interiores como exteriores, a participar como sponsors o sponsors destacados, tal como lo hizo CLUB El Territorio el año pasado en la edición Experiencia C+D.

Es importante destacar que UNE Espacio Abierto surge como una evolución de Experiencia C+D, realizada el año pasado, la cual se enfocó también en el diseño, la arquitectura y la construcción aunque sin la intervención de un edificio en particular. “Con UNE buscamos la apertura de espacios generalmente no accesibles al público, con el fin de poner en valor edificios significativos de la región y mostrar lo mejor en los rubros de la arquitectura, el diseño y la construcción, en colaboración con marcas, profesionales y empresas del sector”.

Desde UNE Espacio Abierto se invita a empresas, marcas afines y profesionales del sector a sumarse activamente a este proyecto que busca amalgamar las empresas, los profesionales, los estudiantes y las audiencias. Su participación es esencial para potenciar el diseño de autor, valorar la singularidad y promover la calidad en productos y servicios, en línea con las demandas actuales del mercado. Te invitamos a sumarte hoy mismo y ser parte de esta emocionante aventura hacia el futuro del diseño y la construcción en nuestra región.